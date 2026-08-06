Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic
Kompakt, robusztus és egyszerű HD 5/11 E Classic magasnyomású tisztító. Sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű tartozékokkal.
Ez a nagynyomású tisztító egy kompakt gép 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral, amely könnyű kezelhetőségével és nagyfokú robusztusságával nyűgöz le. Járművek, gépek és szerszámok, valamint udvarok és kertek egyszerű, alapos tisztítására használható. Sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel rendelkezik, ami alacsony kopást és nagy tartósságot eredményez. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti a javítási és karbantartási költségeket. A beépített Home Base a fúvókák kényelmes tárolására szolgál. Ezt az átfogó összcsomagot az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők teszik teljessé, amelyek a hagyományos menetekhez képest jelentősen gyorsabb kezelést tesznek lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Alacsony kopás és hosszú élettartamKiváló minőségű sárgaréz hengerfej. Kerámiabevonatú rozsdamentes acél dugattyúk. Automatikus nyomáscsökkentés.
Kiváló minőségű tartozékok840 mm hosszú rozsdamentes acél lándzsa. Robusztus gumitömlő acélhálós megerősítéssel. Professzionális nagynyomású pisztoly rozsdamentes acél szeleppel.
Számos tárolási lehetőségTartó a fúvóka tárolásához. Beépített kábelhorog. Lándzsatartó.
EASY!Lock gyorskioldó menet
- Rövid beállítási idő (összeszerelés és szétszerelés).
- Gyors tartozékcsere.
- Intuitív kezelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|200 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|110
|Max. nyomás (bar)
|160
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|036
|Vízátfolyás
|3/4″
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|18
|Csomagolási súly (kg)
|25,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|334 x 366 x 954
A csomag tartalma
- Power fúvóka
- Szórószár: 840 mm
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
Felszereltség
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztításhoz
- Gépek és szerszámok tisztítására (építkezésen)
- udvarok és kertek (falak, utak, pavilonok) tisztítására
- Kisebb területek spontán tisztítására
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.