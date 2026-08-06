Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic

Kompakt, robusztus és egyszerű HD 5/11 E Classic magasnyomású tisztító. Sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű tartozékokkal.

Ez a nagynyomású tisztító egy kompakt gép 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral, amely könnyű kezelhetőségével és nagyfokú robusztusságával nyűgöz le. Járművek, gépek és szerszámok, valamint udvarok és kertek egyszerű, alapos tisztítására használható. Sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel rendelkezik, ami alacsony kopást és nagy tartósságot eredményez. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti a javítási és karbantartási költségeket. A beépített Home Base a fúvókák kényelmes tárolására szolgál. Ezt az átfogó összcsomagot az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők teszik teljessé, amelyek a hagyományos menetekhez képest jelentősen gyorsabb kezelést tesznek lehetővé.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic: Alacsony kopás és hosszú élettartam
Alacsony kopás és hosszú élettartam
Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej. Kerámiabevonatú rozsdamentes acél dugattyúk. Automatikus nyomáscsökkentés.
Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic: Kiváló minőségű tartozékok
Kiváló minőségű tartozékok
840 mm hosszú rozsdamentes acél lándzsa. Robusztus gumitömlő acélhálós megerősítéssel. Professzionális nagynyomású pisztoly rozsdamentes acél szeleppel.
Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic: Számos tárolási lehetőség
Számos tárolási lehetőség
Tartó a fúvóka tárolásához. Beépített kábelhorog. Lándzsatartó.
EASY!Lock gyorskioldó menet
  • Rövid beállítási idő (összeszerelés és szétszerelés).
  • Gyors tartozékcsere.
  • Intuitív kezelés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 200 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 110
Max. nyomás (bar) 160
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,2
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 036
Vízátfolyás 3/4″
Mobilitás Kézikocsi
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 18
Csomagolási súly (kg) 25,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 334 x 366 x 954

A csomag tartalma

  • Power fúvóka
  • Szórószár: 840 mm
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m

Felszereltség

  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic
Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic
Magasnyomású mosó HD 5/11 Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztításhoz
  • Gépek és szerszámok tisztítására (építkezésen)
  • udvarok és kertek (falak, utak, pavilonok) tisztítására
  • Kisebb területek spontán tisztítására
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