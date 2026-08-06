Ez a nagynyomású tisztító egy kompakt gép 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral, amely könnyű kezelhetőségével és nagyfokú robusztusságával nyűgöz le. Járművek, gépek és szerszámok, valamint udvarok és kertek egyszerű, alapos tisztítására használható. Sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel rendelkezik, ami alacsony kopást és nagy tartósságot eredményez. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti a javítási és karbantartási költségeket. A beépített Home Base a fúvókák kényelmes tárolására szolgál. Ezt az átfogó összcsomagot az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők teszik teljessé, amelyek a hagyományos menetekhez képest jelentősen gyorsabb kezelést tesznek lehetővé.