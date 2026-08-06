Magasnyomású mosó HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Kompakt, robusztus és egyszerű HD 5/11 E EB+ Foam Classic magasnyomású tisztító. Sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű tartozékokkal.
Ez a nagynyomású tisztító egy kompakt gép, 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral, amely könnyű kezelhetőségével és nagyfokú robusztusságával tűnik ki. Járművek, gépek és szerszámok, valamint udvarok és kertek egyszerű és alapos tisztítására szolgál. A tisztító sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel rendelkezik, ami alacsony kopást és nagy tartósságot eredményez. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja az élettartamot, és csökkenti a javítási és karbantartási költségeket. Az integrált Home Base a fúvókák kényelmes tárolására szolgál. Ezt az átfogó csomagot az EASY!Lock gyorszárak teszik teljessé, amelyek a hagyományos menetekhez képest lényegesen gyorsabb kezelést tesznek lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű tartozékokeco!Booster Classic habosító szórószár 600 mm-es rozsdamentes acél szórószár
Alacsony kopás és hosszú élettartamKiváló minőségű sárgaréz hengerfej. Kerámiabevonatú rozsdamentes acél dugattyúk. Automatikus nyomáscsökkentés.
Számos tárolási lehetőségTartó a fúvóka tárolásához. Beépített kábelhorog. Lándzsatartó.
EASY!Lock gyorskioldó menet
- Rövid beállítási idő (összeszerelés és szétszerelés).
- Gyors tartozékcsere.
- Intuitív kezelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|200 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|110
|Max. nyomás (bar)
|160
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|036
|Vízátfolyás
|3/4″
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|18
|Csomagolási súly (kg)
|25,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|334 x 366 x 954
A csomag tartalma
- eco!Booster
- Szórószár: 600 mm
- Habosító szórószár
Felszereltség
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztításhoz
- Gépek és szerszámok tisztítására (építkezésen)
- udvarok és kertek (falak, utak, pavilonok) tisztítására
- Kisebb területek spontán tisztítására
Tartozékok
Tisztítószerek
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