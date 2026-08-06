Ez a nagynyomású tisztító egy kompakt gép, 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral, amely könnyű kezelhetőségével és nagyfokú robusztusságával tűnik ki. Járművek, gépek és szerszámok, valamint udvarok és kertek egyszerű és alapos tisztítására szolgál. A tisztító sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel rendelkezik, ami alacsony kopást és nagy tartósságot eredményez. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja az élettartamot, és csökkenti a javítási és karbantartási költségeket. Az integrált Home Base a fúvókák kényelmes tárolására szolgál. Ezt az átfogó csomagot az EASY!Lock gyorszárak teszik teljessé, amelyek a hagyományos menetekhez képest lényegesen gyorsabb kezelést tesznek lehetővé.