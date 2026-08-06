A HD 5/11 EX Plus Classic egy robusztus és kompakt nagynyomású tisztítószer 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral. Lehetővé teszi a járművek, gépek és szerszámok, valamint az udvarok és kertek egyszerű és alapos tisztítását. A gép sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel van felszerelve, amelyek biztosítják az alacsony kopást és a nagyfokú robusztusságot. Az automatikus nyomáscsökkentés védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot. További praktikus előnyei közé tartozik a tömlő feltekercselése a tömlő egyszerű tárolásához és a beépített Home Base a fúvókák tárolásához. A forgó fúvóka segítségével még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók. A hagyományos menetekhez képest az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők gyorsan és egyszerűen használhatóak, miközben stabilitást és tartósságot biztosítanak.