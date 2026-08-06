Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic
Ez a nagynyomású tisztító egy robusztus, kompakt gép. Egyszerű kialakítású, és sárgaréz hengerfejjel, forgó fúvókával és tömlődobbal rendelkezik.
A HD 5/11 EX Plus Classic egy robusztus és kompakt nagynyomású tisztítószer 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral. Lehetővé teszi a járművek, gépek és szerszámok, valamint az udvarok és kertek egyszerű és alapos tisztítását. A gép sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel van felszerelve, amelyek biztosítják az alacsony kopást és a nagyfokú robusztusságot. Az automatikus nyomáscsökkentés védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot. További praktikus előnyei közé tartozik a tömlő feltekercselése a tömlő egyszerű tárolásához és a beépített Home Base a fúvókák tárolásához. A forgó fúvóka segítségével még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók. A hagyományos menetekhez képest az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők gyorsan és egyszerűen használhatóak, miközben stabilitást és tartósságot biztosítanak.
Jellemzők és előnyök
Alacsony kopás és hosszú élettartamKiváló minőségű sárgaréz hengerfej. Kerámiabevonatú rozsdamentes acél dugattyúk. Automatikus nyomáscsökkentés.
Kiváló minőségű tartozékokProfesszionális forgó fúvóka. Robusztus gumitömlő acélhálós megerősítéssel. Professzionális nagynyomású pisztoly rozsdamentes acél szeleppel.
Számos tárolási lehetőségTartó a fúvóka tárolásához. Kézi tömlőcsévélő. Beépített kábelhorog.
EASY!Lock gyorskioldó menet
- Rövid beállítási idő (összeszerelés és szétszerelés).
- Gyors tartozékcsere.
- Intuitív kezelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|200 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|110
|Max. nyomás (bar)
|160
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Fúvókaméret
|036
|Vízátfolyás
|3/4″
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|21
|Csomagolási súly (kg)
|26,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|334 x 366 x 954
A csomag tartalma
- Szennymaró
- Szórószár: 840 mm
- Nagynyomású tömlő hossza: 8 m
Felszereltség
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztításhoz
- Gépek és szerszámok tisztítására (építkezésen)
- udvarok és kertek (falak, utak, pavilonok) tisztítására
- Kisebb területek spontán tisztítására
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