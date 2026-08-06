Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic

Ez a nagynyomású tisztító egy robusztus, kompakt gép. Egyszerű kialakítású, és sárgaréz hengerfejjel, forgó fúvókával és tömlődobbal rendelkezik.

A HD 5/11 EX Plus Classic egy robusztus és kompakt nagynyomású tisztítószer 840 milliméter hosszú rozsdamentes acél szórószárral. Lehetővé teszi a járművek, gépek és szerszámok, valamint az udvarok és kertek egyszerű és alapos tisztítását. A gép sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű acélhálós tömlővel van felszerelve, amelyek biztosítják az alacsony kopást és a nagyfokú robusztusságot. Az automatikus nyomáscsökkentés védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot. További praktikus előnyei közé tartozik a tömlő feltekercselése a tömlő egyszerű tárolásához és a beépített Home Base a fúvókák tárolásához. A forgó fúvóka segítségével még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók. A hagyományos menetekhez képest az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők gyorsan és egyszerűen használhatóak, miközben stabilitást és tartósságot biztosítanak.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic: Alacsony kopás és hosszú élettartam
Alacsony kopás és hosszú élettartam
Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej. Kerámiabevonatú rozsdamentes acél dugattyúk. Automatikus nyomáscsökkentés.
Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic: Kiváló minőségű tartozékok
Kiváló minőségű tartozékok
Professzionális forgó fúvóka. Robusztus gumitömlő acélhálós megerősítéssel. Professzionális nagynyomású pisztoly rozsdamentes acél szeleppel.
Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic: Számos tárolási lehetőség
Számos tárolási lehetőség
Tartó a fúvóka tárolásához. Kézi tömlőcsévélő. Beépített kábelhorog.
EASY!Lock gyorskioldó menet
  • Rövid beállítási idő (összeszerelés és szétszerelés).
  • Gyors tartozékcsere.
  • Intuitív kezelés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 200 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 110
Max. nyomás (bar) 160
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,2
Fúvókaméret 036
Vízátfolyás 3/4″
Mobilitás Kézikocsi
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 21
Csomagolási súly (kg) 26,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 334 x 366 x 954

A csomag tartalma

  • Szennymaró
  • Szórószár: 840 mm
  • Nagynyomású tömlő hossza: 8 m

Felszereltség

  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic
Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic
Magasnyomású mosó HD 5/11 EX Plus Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztításhoz
  • Gépek és szerszámok tisztítására (építkezésen)
  • udvarok és kertek (falak, utak, pavilonok) tisztítására
  • Kisebb területek spontán tisztítására
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