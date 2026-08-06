Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S

A HD 10/21-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosó nagy teljesítményt és Super Class minőséget kínál – ergonomikus kialakítása ideális eszköz mindennapi használathoz.

A HD 10/21-4 S hideg vizes magasnyomású mosó ideális nehéz körülmények között történő napi használatra. A legkiválóbb anyagok garantálják a csúcsminőséget – és a Kärcher mindkettőt biztosítja. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú nyújt erőteljes teljesítményt, kiegészülve egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motorral. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró vázat biztosítanak, amely alkalmas darus rakodásra. A kompakt kialakítás és a maximális hordozhatóság érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. Ezen kívül a tartozékok egy tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók. A HD 10/21-4 S új szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolynak köszönhetően a készülék mindenféle szorítóerő nélkül, könnyedén kezelhető, a munkát pedig egy 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár segíti. A szórópisztoly és a szórószár között elhelyezett Servo Control vezérlővel szabályozható a nyomás és a vízmennyiség.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Kis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S: Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Forgó szivattyúfej. Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás. Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Számos beépített tartozéktároló
  • Tárolórekesz.
  • Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
  • Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 210
Max. nyomás (bar) 250
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 050
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 63,4
Csomagolási súly (kg) 71,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S

Videók

Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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