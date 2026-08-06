Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S
A HD 10/21-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosó nagy teljesítményt és Super Class minőséget kínál – ergonomikus kialakítása ideális eszköz mindennapi használathoz.
A HD 10/21-4 S hideg vizes magasnyomású mosó ideális nehéz körülmények között történő napi használatra. A legkiválóbb anyagok garantálják a csúcsminőséget – és a Kärcher mindkettőt biztosítja. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú nyújt erőteljes teljesítményt, kiegészülve egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motorral. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró vázat biztosítanak, amely alkalmas darus rakodásra. A kompakt kialakítás és a maximális hordozhatóság érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. Ezen kívül a tartozékok egy tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók. A HD 10/21-4 S új szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolynak köszönhetően a készülék mindenféle szorítóerő nélkül, könnyedén kezelhető, a munkát pedig egy 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár segíti. A szórópisztoly és a szórószár között elhelyezett Servo Control vezérlővel szabályozható a nyomás és a vízmennyiség.
Jellemzők és előnyök
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepcióKis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővéForgó szivattyúfej. Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás. Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolórekesz.
- Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
- Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|50 - 210
|Max. nyomás (bar)
|250
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|050
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|63,4
|Csomagolási súly (kg)
|71,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|607 x 518 x 1063
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Videók
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
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