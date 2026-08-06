Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus

A HD 10/21-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó prémium teljesítményt és minőséget biztosít. Ergonomikus munkavégzés a Vibrasoft forgó fúvókával és az EASY!Force Advanced szórópisztollyal.

A HD 10/21-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó ideális eszköz az ergonomikus és fáradságmentes munkavégzéshez. A Kärcher EASY!Force Advanced szórópisztolya révén kényelmesen, szorítóerő nélkül használható. A Servo Control vezérlő szabályozza a nyomást és a vízmennyiséget. A Vibrasoft forgó fúvóka akár 30%-kal csökkenti a szórószár rezgését. Gondosan kiválasztott anyagok és prémium minőség jellemzi a HD 10/21-4 S Plus készüléket. A strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú, a rozsdamentes acél dugattyúk és a sárgaréz hengerfej remek kiegészítője a levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motornak. Az alumíniumból készült, beépített vázhordozók könnyű, mégis masszív vázszerkezetet alkotnak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A maximális hordozhatóság és a kompakt arányok érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. A gép tartozékai tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Kis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus: Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket. Csökkenti a hangerőt és a zajszintet. A forgó fúvóka megkönnyíti a kemény tisztítási feladatokat.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
  • Forgó szivattyúfej.
  • Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás.
  • Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Tárolórekesz.
  • Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
  • Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 210
Max. nyomás (bar) 250
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 050
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 63,9
Csomagolási súly (kg) 72,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Magasnyomású szórószár
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
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