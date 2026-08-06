A HD 10/21-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó ideális eszköz az ergonomikus és fáradságmentes munkavégzéshez. A Kärcher EASY!Force Advanced szórópisztolya révén kényelmesen, szorítóerő nélkül használható. A Servo Control vezérlő szabályozza a nyomást és a vízmennyiséget. A Vibrasoft forgó fúvóka akár 30%-kal csökkenti a szórószár rezgését. Gondosan kiválasztott anyagok és prémium minőség jellemzi a HD 10/21-4 S Plus készüléket. A strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú, a rozsdamentes acél dugattyúk és a sárgaréz hengerfej remek kiegészítője a levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motornak. Az alumíniumból készült, beépített vázhordozók könnyű, mégis masszív vázszerkezetet alkotnak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A maximális hordozhatóság és a kompakt arányok érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. A gép tartozékai tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók.