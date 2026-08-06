Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic

Minden szempontból könnyen kezelhető, rendkívül erős és robusztus: a HD 10/21-4 S St. Classic hideg vizes magasnyomású tisztítógép kemény, folyamatos használatra, helyhez kötött üzemben.

A HD 10/21-4 S St. Classic helyhez kötött hideg vizes nagynyomású mosó tökéletes kombinációját nyújtja a nagy teljesítményű tisztításnak a rendkívül egyszerű üzemeltetéssel, karbantartással és az acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelésével. Ez a gép 8 kW-os motorteljesítményének köszönhető, amely akár 210 bar üzemi nyomást is produkál, és 1000 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. A rendkívül robusztus acélváz alatt keményen dolgozik az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor. Ez biztosítja a következetes, tartós és megbízható működést. Ráadásul a könnyen tisztítható vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől. Az alapfelszereltség részét képező átfogó tartozékkészlettel - kioldópisztoly, lándzsa, 10 méteres nagynyomású tömlő és teljesítményfúvóka, amelyek mindegyike az innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóval rendelkezik a gyors és egyszerű használat érdekében - a HD 10/21-4 S Classic ideális választás a nehéz munkakörülményekhez.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic: Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkal
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkal
Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic: Robusztus, helyhez kötött alváz
Robusztus, helyhez kötött alváz
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic: Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere. Masszív és tartós tartozékok. Egyszerűen kezelhető.
Letisztult dizájn
  • Nagyméretű vízszűrő a szivattyú védelmére.
  • A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
  • Az olaj töltöttségi szintje és minősége könnyen ellenőrizhető a kémlelőablak és a mérőpálca segítségével.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel
  • A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
  • A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
  • Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
Intuitív kezelés és egyszerű karbantartás
  • A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
  • Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
  • Egyszerű kezelés.
Nagyfokú rugalmasság
  • A tágas tartozék kínálat ergonomikus és gazdaságos tisztítási megoldásokat biztosít, számos alkalmazáshoz.
  • Tartozékok széles választéka a legkülönbözőbb tisztítási feladatok ellátására.
  • Minimális szervizelési ráfordítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 210
Max. nyomás (bar) 270
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 050
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 50,2
Csomagolási súly (kg) 55,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 720 x 522 x 418

A csomag tartalma

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic
Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic
Alkalmazási területek
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
  • Ipar
  • Mezőgazdaság
Tartozékok
Tisztítószerek
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