Magasnyomású mosó HD 10/21-4 S ST Classic
Minden szempontból könnyen kezelhető, rendkívül erős és robusztus: a HD 10/21-4 S St. Classic hideg vizes magasnyomású tisztítógép kemény, folyamatos használatra, helyhez kötött üzemben.
A HD 10/21-4 S St. Classic helyhez kötött hideg vizes nagynyomású mosó tökéletes kombinációját nyújtja a nagy teljesítményű tisztításnak a rendkívül egyszerű üzemeltetéssel, karbantartással és az acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelésével. Ez a gép 8 kW-os motorteljesítményének köszönhető, amely akár 210 bar üzemi nyomást is produkál, és 1000 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. A rendkívül robusztus acélváz alatt keményen dolgozik az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor. Ez biztosítja a következetes, tartós és megbízható működést. Ráadásul a könnyen tisztítható vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől. Az alapfelszereltség részét képező átfogó tartozékkészlettel - kioldópisztoly, lándzsa, 10 méteres nagynyomású tömlő és teljesítményfúvóka, amelyek mindegyike az innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóval rendelkezik a gyors és egyszerű használat érdekében - a HD 10/21-4 S Classic ideális választás a nehéz munkakörülményekhez.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkalNagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Robusztus, helyhez kötött alvázA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkalGyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere. Masszív és tartós tartozékok. Egyszerűen kezelhető.
Letisztult dizájn
- Nagyméretű vízszűrő a szivattyú védelmére.
- A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
- Az olaj töltöttségi szintje és minősége könnyen ellenőrizhető a kémlelőablak és a mérőpálca segítségével.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
- A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
- Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
Intuitív kezelés és egyszerű karbantartás
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
- Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
- Egyszerű kezelés.
Nagyfokú rugalmasság
- A tágas tartozék kínálat ergonomikus és gazdaságos tisztítási megoldásokat biztosít, számos alkalmazáshoz.
- Tartozékok széles választéka a legkülönbözőbb tisztítási feladatok ellátására.
- Minimális szervizelési ráfordítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|50 - 210
|Max. nyomás (bar)
|270
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|050
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|50,2
|Csomagolási súly (kg)
|55,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|720 x 522 x 418
A csomag tartalma
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
- Ipar
- Mezőgazdaság
Tartozékok
Tisztítószerek
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