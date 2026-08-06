A HD 10/21-4 S St. Classic helyhez kötött hideg vizes nagynyomású mosó tökéletes kombinációját nyújtja a nagy teljesítményű tisztításnak a rendkívül egyszerű üzemeltetéssel, karbantartással és az acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelésével. Ez a gép 8 kW-os motorteljesítményének köszönhető, amely akár 210 bar üzemi nyomást is produkál, és 1000 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. A rendkívül robusztus acélváz alatt keményen dolgozik az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor. Ez biztosítja a következetes, tartós és megbízható működést. Ráadásul a könnyen tisztítható vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől. Az alapfelszereltség részét képező átfogó tartozékkészlettel - kioldópisztoly, lándzsa, 10 méteres nagynyomású tömlő és teljesítményfúvóka, amelyek mindegyike az innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóval rendelkezik a gyors és egyszerű használat érdekében - a HD 10/21-4 S Classic ideális választás a nehéz munkakörülményekhez.