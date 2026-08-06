A HD 10/21-4 SXA Plus hidegvizes magasnyomású tisztító az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyának köszönhetően ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, amelyhez nem szükséges szorítóerő. A nyomás és a vízmennyiség közvetlenül a pisztolyon/szórószáron szabályozható a Servo Control vezérlővel; a rozsdamentes acél szórószár (1050 mm) forgatható. A Vibrasoft forgó fúvóka akár 30 százalékkal csökkenti a rezgéseket és a zajt. A tisztítógép lenyűgöz a kiváló minőségű kivitelezéssel és anyagokkal: a függőlegesen elhelyezett motor- és szivattyúegység (függőleges koncepció) rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott wobble-szivattyúból, valamint 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motorból áll, kompakt kialakítással a maximális hordozhatóság érdekében. Az alumínium vázkeret hordozó révén az alváz robosztus, könnyű és daruval történő mozgatásra is alkalmas. Tartozék a tartós Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard magasnyomású tömlő és egy automatikus tömlődob, amely még nyomás alatt és akár 45°-os szögben is képes fel- és kitekerni, így akár 50 százalékkal gyorsabb beállítási időt biztosít. Ezt a szuperosztályú készüléket olyan tartozéktárolási lehetőségek teszik teljessé, mint a tárolórekesz és az állítható akasztók.