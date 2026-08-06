Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S ST Classic
Egyszerű összeszerelés, üzemeltetés, karbantartás és optimális tisztítási eredmények: a robusztus HD 10/25-4 S St Classic helyhez kötött hideg vizes magasnyomású tisztító.
A Kärcher HD 10/25-4 S St Classic helyhez kötött, hideg vizes magasnyomású tisztítója, amelyet nehéz feladatokra terveztek, optimális tisztítási eredményekkel, egyszerű kezelhetőséggel és kiváló felszereltséggel nyűgöz le. Tartalmazza gyárilag: kioldópisztoly, lándzsa, 10 méteres nagynyomású tömlő és teljesítményfúvóka - mind innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóinkkal a gyorsaság és a könnyebbség érdekében. A gép 8,8 kW-os motorteljesítménye akár 250 bar üzemi nyomást is produkál, és 1000 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. Belül az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor keményen dolgozik, hogy biztosítsa a következetes, tartós és rendkívül megbízható működést. Ráadásul a könnyen tisztítható vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől. A HD 10/25-4 S St Classic rutinszerű szerviz- és karbantartási feladatai ugyanolyan gyorsan elvégezhetők, mint a rendkívül stabil acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelése.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkalNagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Robusztus, helyhez kötött alvázA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkalGyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere. Masszív és tartós tartozékok. Egyszerűen kezelhető.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
- Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
- A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
Letisztult dizájn
- Nagyméretű vízszűrő a szivattyú védelmére.
- A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
- Az olaj töltöttségi szintje és minősége könnyen ellenőrizhető a kémlelőablak és a mérőpálca segítségével.
Intuitív kezelés és egyszerű karbantartás
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
- Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
- Egyszerű kezelés.
Nagyfokú rugalmasság
- Tartozékok széles választéka a legkülönbözőbb tisztítási feladatok ellátására.
- A tágas tartozék kínálat ergonomikus és gazdaságos tisztítási megoldásokat biztosít, számos alkalmazáshoz.
- Minimális szervizelési ráfordítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|60 - 250
|Max. nyomás (bar)
|310
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|045
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|48,4
|Csomagolási súly (kg)
|54,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|720 x 522 x 418
A csomag tartalma
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
- Ipar
- Mezőgazdaság
Tartozékok
Tisztítószerek
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