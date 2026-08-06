A Kärcher HD 10/25-4 S St Classic helyhez kötött, hideg vizes magasnyomású tisztítója, amelyet nehéz feladatokra terveztek, optimális tisztítási eredményekkel, egyszerű kezelhetőséggel és kiváló felszereltséggel nyűgöz le. Tartalmazza gyárilag: kioldópisztoly, lándzsa, 10 méteres nagynyomású tömlő és teljesítményfúvóka - mind innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóinkkal a gyorsaság és a könnyebbség érdekében. A gép 8,8 kW-os motorteljesítménye akár 250 bar üzemi nyomást is produkál, és 1000 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. Belül az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor keményen dolgozik, hogy biztosítsa a következetes, tartós és rendkívül megbízható működést. Ráadásul a könnyen tisztítható vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől. A HD 10/25-4 S St Classic rutinszerű szerviz- és karbantartási feladatai ugyanolyan gyorsan elvégezhetők, mint a rendkívül stabil acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelése.