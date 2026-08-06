Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
A HD 13/18-4 S hideg vizes magasnyomású mosó prémium minőséget, nagy teljesítményt és hasznos segédrendszereket kínál. Ergonomikus munkavégzésre és maximális hordozhatóságra tervezték.
A HD 13/18-4 S hideg vizes magasnyomású mosó magasabb szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. A praktikusan kialakított EASY!Force Advanced szórópisztoly segítségével az eszköz könnyedén, mindenféle szorítóerő nélkül használható. A 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár maximális hatékonyságot biztosít. A Servo Control lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség szabályozását közvetlenül a szórópisztolyról/szórószárról. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú dolgozik. A HD 13/18-4 S-t egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor hajtja, levegő-víz hűtőrendszerrel. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró szerkezetet biztosítanak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A függőleges felépítés, tehát hogy a motor és a szivattyúegység álló helyzetben van beépítve, a gyakorlatban maximális hordozhatóságot eredményez. A kompakt kialakítás okos tartozéktárolást is jelent, tárolórekesz és állítható akasztók formájában.
Jellemzők és előnyök
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepcióKis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővéKényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás. Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
- Beépített elektronikai rendszer a gép felügyeletéhez.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Tárolórekesz.
- Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
- Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 1300
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|50 - 180
|Max. nyomás (bar)
|250
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|075
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|69,8
|Csomagolási súly (kg)
|78,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|607 x 518 x 1063
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Videók
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
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