Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus

A HD 13/18-4 S hideg vizes magasnyomású mosó prémium minőséget, nagy teljesítményt és hasznos segédrendszereket kínál. Ergonomikus munkavégzésre és maximális hordozhatóságra tervezték.

A HD 13/18-4 S hideg vizes magasnyomású mosó magasabb szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. A praktikusan kialakított EASY!Force Advanced szórópisztoly segítségével az eszköz könnyedén, mindenféle szorítóerő nélkül használható. A 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár maximális hatékonyságot biztosít. A Servo Control lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség szabályozását közvetlenül a szórópisztolyról/szórószárról. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú dolgozik. A HD 13/18-4 S-t egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor hajtja, levegő-víz hűtőrendszerrel. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró szerkezetet biztosítanak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A függőleges felépítés, tehát hogy a motor és a szivattyúegység álló helyzetben van beépítve, a gyakorlatban maximális hordozhatóságot eredményez. A kompakt kialakítás okos tartozéktárolást is jelent, tárolórekesz és állítható akasztók formájában.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Kis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus: Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás. Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
  • Beépített elektronikai rendszer a gép felügyeletéhez.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Tárolórekesz.
  • Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
  • Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 1300
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 180
Max. nyomás (bar) 250
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 075
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 69,8
Csomagolási súly (kg) 78,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S/ S Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
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