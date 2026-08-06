Rendkívül egyszerűen kezelhető, tartósan tervezett és ideális a kemény, helyhez kötött, folyamatos használatra: a HD 13/18-4 S St. Classic hideg vizes nagynyomású tisztító a Kärcher-től. A gép 8,8 kW motorteljesítménye akár 180 bar üzemi nyomást is produkál, és 1300 literes óránkénti átfolyást biztosít. Az alapfelszereltség részét képezi az indítópisztoly, a lándzsa, a 10 méteres nagynyomású tömlő és a teljesítményfúvóka - mindezek innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóval rendelkeznek a gyorsaság és a könnyebbség érdekében. Az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor maximális megbízhatóságot biztosít a következetes és hosszú távú működéshez. A könnyen tisztítható vízszűrő hatékony védelmet nyújt a szivattyúba kerülő szennyeződések ellen. A HD 13/18-4 S St Classic rutinszerű szerviz- és karbantartási feladatai ugyanolyan gyorsan elvégezhetők, mint a rendkívül stabil acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelése.