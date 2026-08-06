Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus

A HD 13/18-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású mosó minőségi anyagokból készült a maximális teljesítmény érdekében. Segédrendszerekkel, automata tömlődobbal és Vibrasoft forgó fúvókával.

A HD 13/18-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású tisztító minősége és ergonómiája maximális. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyt nem kell szorítani. A nyomás és a vízmennyiség a Servo Control vezérlővel állítható – ez azt jelenti, hogy a nyomás a fúvóka cseréje nélkül is a kényes felületekhez igazítható. A Vibrasoft forgó fúvóka tompítja a zajt és a rezgéseket. A Super Class gép kiváló kivitelezésével és csúcsminőségű anyagaival tűnik ki a tömegből. Központjában egy strapabíró, rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott lengőlemezes dugattyús szivattyú található. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motor nagy teljesítményű és tartós használatra tervezett. A beépített alumínium vázhordozók könnyű, darus rakodásra alkalmas vázszerkezetet alkotnak. Az álló helyzetű motornak és szivattyúegységnek köszönhetően a készülék kompakt és hordozható. Rendelkezik továbbá egy Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlővel, valamint elegendő beépített tárolóval a tartozékok számára, továbbá egy automatikus tömlődobbal, amely akár 45°-os szögben történő fel- és lecsévélésre is alkalmas – még nyomás alatt is.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus: Automatikus tömlődob
Automatikus tömlődob
Automatikus fel- és lecsévélés 45°-os szögig, még nyomás alatt is. Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal. Akár kétszer gyorsabb üzembe helyezés.
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Kis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
  • Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket.
  • Csökkenti a hangerőt és a zajszintet.
  • A forgó fúvóka megkönnyíti a kemény tisztítási feladatokat.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
  • Forgó szivattyúfej.
  • Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás.
  • Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
  • Beépített elektronikai rendszer a gép felügyeletéhez.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Számos beépített tartozéktároló
  • Tárolórekesz.
  • Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
  • Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 1300
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 180
Max. nyomás (bar) 250
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 075
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 81,9
Csomagolási súly (kg) 90,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Ultra Guard
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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