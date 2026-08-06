Magasnyomású mosó HD 13/18-4 SXA Plus
A HD 13/18-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású mosó minőségi anyagokból készült a maximális teljesítmény érdekében. Segédrendszerekkel, automata tömlődobbal és Vibrasoft forgó fúvókával.
A HD 13/18-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású tisztító minősége és ergonómiája maximális. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyt nem kell szorítani. A nyomás és a vízmennyiség a Servo Control vezérlővel állítható – ez azt jelenti, hogy a nyomás a fúvóka cseréje nélkül is a kényes felületekhez igazítható. A Vibrasoft forgó fúvóka tompítja a zajt és a rezgéseket. A Super Class gép kiváló kivitelezésével és csúcsminőségű anyagaival tűnik ki a tömegből. Központjában egy strapabíró, rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott lengőlemezes dugattyús szivattyú található. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motor nagy teljesítményű és tartós használatra tervezett. A beépített alumínium vázhordozók könnyű, darus rakodásra alkalmas vázszerkezetet alkotnak. Az álló helyzetű motornak és szivattyúegységnek köszönhetően a készülék kompakt és hordozható. Rendelkezik továbbá egy Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlővel, valamint elegendő beépített tárolóval a tartozékok számára, továbbá egy automatikus tömlődobbal, amely akár 45°-os szögben történő fel- és lecsévélésre is alkalmas – még nyomás alatt is.
Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődobAutomatikus fel- és lecsévélés 45°-os szögig, még nyomás alatt is. Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal. Akár kétszer gyorsabb üzembe helyezés.
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepcióKis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
- Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket.
- Csökkenti a hangerőt és a zajszintet.
- A forgó fúvóka megkönnyíti a kemény tisztítási feladatokat.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
- Forgó szivattyúfej.
- Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás.
- Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
- Beépített elektronikai rendszer a gép felügyeletéhez.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolórekesz.
- Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
- Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 1300
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|50 - 180
|Max. nyomás (bar)
|250
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|075
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|81,9
|Csomagolási súly (kg)
|90,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|607 x 518 x 1063
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
- Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Ultra Guard
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
- Szervókontroll
Felszereltség
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Videók
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.