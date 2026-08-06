Robusztus, nagy teljesítményű, rendkívül egyszerűen kezelhető és alkalmas a legkeményebb helyhez kötött alkalmazásokhoz: a Kärcher HD 17/15-4 S St. Classic hideg vizes magasnyomású tisztítója 9 kW-os motorteljesítményéből akár 150 bar üzemi nyomást is előállít, és 1700 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. Az erős, könnyen beállítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyú és az automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú motor képezi a gép dobogó szívét, biztosítva a következetes és hosszú távú működést. A szivattyút ráadásul egy könnyen tisztítható vízszűrő hatékonyan védi a szennyeződésektől. Az indítópisztoly, a lándzsa, a 10 méteres nagynyomású tömlő és a teljesítményfúvóka alapfelszereltség részét képezi - mindegyiket az innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóval látjuk el a gyorsaság és az egyszerűség érdekében. A HD 17/15-4 S St Classic rutinszerű szerviz- és karbantartási feladatai ugyanolyan gyorsan elvégezhetők, mint a rendkívül stabil acélváz falra vagy padlóra történő felszerelése.