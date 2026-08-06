A HD 9/20-4 S hideg vizes magasnyomású mosó ideális nehéz körülmények között történő napi használatra. A legkiválóbb anyagok garantálják a csúcsminőséget – és a Kärcher mindkettőt biztosítja. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú nyújt erőteljes teljesítményt, kiegészülve egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motorral. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró vázat biztosítanak, amely alkalmas darus rakodásra. A kompakt kialakítás és a maximális hordozhatóság érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. Ezen kívül a tartozékok egy tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók. A HD 9/20-4 S új szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolynak köszönhetően a készülék mindenféle szorítóerő nélkül, könnyedén kezelhető, a munkát pedig egy 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár segíti. A szórópisztoly és a szórószár között elhelyezett Servo Control vezérlővel szabályozható a nyomás és a vízmennyiség.