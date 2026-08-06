A HD 9/20-4 S St Classic hideg vizes magasnyomású mosót a legnehezebb munkakörülmények között is egyenletes, tartós és rendkívül megbízható működésre tervezték. Feladatának teljesítéséhez a masszív felépítésű, helyhez kötött gép erős, könnyen állítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyúval és alacsony fordulatszámú, automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott 4 pólusú motorral van felszerelve. Míg a szivattyút jól védi a beépített és könnyen tisztítható vízszűrő, a többi alapfelszereltség magáért beszél - az indítópisztoly, a lándzsa, a 10 méteres nagynyomású tömlő és a teljesítményfúvóka mind a szállítási terjedelem részét képezik. A további gyorsaság és kényelem érdekében mindezek innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóinkkal vannak ellátva. A legjobb tisztítási teljesítmény érdekében a gép 7 kW-os motorteljesítménye akár 200 bar üzemi nyomást is produkál, ami viszont 900 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. És ezzel még nincs vége; a HD 9/20-4 S St Classic szerviz- és karbantartási feladatai ugyanolyan gyorsan elvégezhetők, mint a rendkívül stabil acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelése.