Magasnyomású mosó HD 9/20-4 S ST Classic
Ugyanolyan robusztus, mint amilyen erős: a HD 9/20-4 S St Classic helyhez kötött hidegvizes magasnyomású tisztító a kemény tisztítási alkalmazásokhoz. Összeszerelés, üzemeltetés és karbantartás, amely olyan könnyedén megy, hogy az már gyerekjáték.
A HD 9/20-4 S St Classic hideg vizes magasnyomású mosót a legnehezebb munkakörülmények között is egyenletes, tartós és rendkívül megbízható működésre tervezték. Feladatának teljesítéséhez a masszív felépítésű, helyhez kötött gép erős, könnyen állítható, kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott forgattyús tengelyű szivattyúval és alacsony fordulatszámú, automatikus kikapcsolással és levegő/víz hűtéssel ellátott 4 pólusú motorral van felszerelve. Míg a szivattyút jól védi a beépített és könnyen tisztítható vízszűrő, a többi alapfelszereltség magáért beszél - az indítópisztoly, a lándzsa, a 10 méteres nagynyomású tömlő és a teljesítményfúvóka mind a szállítási terjedelem részét képezik. A további gyorsaság és kényelem érdekében mindezek innovatív EASY!Lock gyorscsatlakozóinkkal vannak ellátva. A legjobb tisztítási teljesítmény érdekében a gép 7 kW-os motorteljesítménye akár 200 bar üzemi nyomást is produkál, ami viszont 900 literes óránkénti áramlási sebességet biztosít. És ezzel még nincs vége; a HD 9/20-4 S St Classic szerviz- és karbantartási feladatai ugyanolyan gyorsan elvégezhetők, mint a rendkívül stabil acélkeret falra vagy padlóra történő felszerelése.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkalNagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Robusztus, helyhez kötött alvázA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz. Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkalMasszív és tartós tartozékok. Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere. Egyszerűen kezelhető.
Letisztult dizájn
- Nagyméretű vízszűrő a szivattyú védelmére.
- A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
- Az olaj töltöttségi szintje és minősége könnyen ellenőrizhető a kémlelőablak és a mérőpálca segítségével.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
- A hatékony vízhűtést erőteljes léghűtéssel kombinálja a maximális hűtőteljesítmény érdekében, még ingadozó környezeti hőmérséklet és vízhőmérséklet esetén is.
- Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
Intuitív kezelés és egyszerű karbantartás
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
- Egyszerű kezelés.
- Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
Nagyfokú rugalmasság
- A tágas tartozék kínálat ergonomikus és gazdaságos tisztítási megoldásokat biztosít, számos alkalmazáshoz.
- Tartozékok széles választéka a legkülönbözőbb tisztítási feladatok ellátására.
- Minimális szervizelési ráfordítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450 - 900
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|50 - 200
|Max. nyomás (bar)
|260
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|047
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|49,7
|Csomagolási súly (kg)
|55,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|720 x 522 x 418
A csomag tartalma
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
- Ipar
- Mezőgazdaság
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.