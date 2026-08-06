Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus

A HD 9/20-4 SXA Plus hidegvizes magasnyomású tisztító egyszerre biztosítja a nagy teljesítményt és a kényelmet. A felszereltséghez tartozik a kiváló minőségű anyagokból készült, automata tömlődob és a Vibrasoft forgó fúvóka.

A HD 9/20-4 SXA Plus hidegvizes magasnyomású tisztító az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyának köszönhetően ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, amelyhez nem szükséges szorítóerő. A nyomás és a vízmennyiség közvetlenül a pisztolyon/szórószáron szabályozható a Servo Control vezérlővel; a rozsdamentes acél szórószár (1050 mm) forgatható. A Vibrasoft forgó fúvóka akár 30 százalékkal csökkenti a rezgéseket és a zajt. A tisztítógép lenyűgöz a kiváló minőségű kivitelezéssel és anyagokkal: a függőlegesen elhelyezett motor- és szivattyúegység (függőleges koncepció) rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott wobble-szivattyúból, valamint 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motorból áll, kompakt kialakítással a maximális hordozhatóság érdekében. Az alumínium vázkeret hordozó révén az alváz robosztus, könnyű és daruval történő mozgatásra is alkalmas. Tartozék a tartós Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard magasnyomású tömlő és egy automatikus tömlődob, amely még nyomás alatt és akár 45°-os szögben is képes fel- és kitekerni, így akár 50 százalékkal gyorsabb beállítási időt biztosít. Ezt a szuperosztályú készüléket olyan tartozéktárolási lehetőségek teszik teljessé, mint a tárolórekesz és az állítható akasztók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus: Automatikus tömlődob
Automatikus tömlődob
Automatikus fel- és lecsévélés 45°-os szögig, még nyomás alatt is. Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal. Akár kétszer gyorsabb beállítási idő.
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Kis helyigény és helytakarékos arányok. Könnyen manőverezhető és szállítható. Maximális stabilitás biztosítja a gép biztonságos tartását.
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Nagy teljesítmény és hatékonyság. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
  • Akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket.
  • Csökkenti a hangerőt és a zajszintet.
  • A forgó fúvóka megkönnyíti a kemény tisztítási feladatokat.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
  • Forgó szivattyúfej.
  • Kényelmes olajszintjelző és alvázba integrált olajleeresztő nyílás.
  • Moduláris felépítés, amely szivattyúból, motorból és vezérlőszekrényből áll.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • EASY!Force Advanced magasnyomású pisztoly a fáradtságmentes, tartóerő nélküli munkához.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Számos beépített tartozéktároló
  • Tárolórekesz.
  • Állítható akasztók, pl. második szórószár vagy elektromos kábel tárolására.
  • Tároló a magasnyomású tömlő számára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 900
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 200
Max. nyomás (bar) 250
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 047
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 74,5
Csomagolási súly (kg) 82,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Ultra Guard
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus
Magasnyomású mosó HD 9/20-4 SXA Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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