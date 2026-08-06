HDS Tréler HDS 13/20 De Tr1
A 200 bar-os HDS 13/20 De Tr1 tréler mobil és önellátó forróvizes magasnyomású tisztítási megoldás. Ideális mindennapi felhasználásra kommunális területen, valamint az iparban és építkezéseken.
A tréleralapú HDS 13/20 De Tr1 forróvizes magasnyomású tisztító 200 bar nyomást nyújt, valamint rendkívüli mobilitást és független felhasználhatóságot képvisel. A készüléket nagy hatékonyság, megbízhatóság és szervizbarát felépítés jellemzi, ráadásul nagyon egyszerűen és kényelmesen kezelhető. A HDS 13/20 szabadon konfigurálható, így rendkívül rugalmas. A készülék ideálisan alkalmas a legkülönbözőbb felhasználásokra, például az építőiparban, az iparban vagy a kommunális szektorban.
Jellemzők és előnyök
Maximális hatékonyságNagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
Könnyű kezelhetőségA kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően. Biztonságos és bőséges tárolási lehetőségek védőfelszerelések, tartozékok és tisztítószerek számára.
Független felhasználás500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez. Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Nagyfokú rugalmasság
- A konfigurálási lehetőségnek köszönhetően a tréler az ügyfél kívánsága szerinti szempontoknak megfelelően összeállítható.
- Elérhető Skid vagy Cab változatban az utánfutóként történő mobil felhasználáshoz vagy a helyhez kötött megoldáshoz.
- Egy nagyméretű fedél megkönnyíti a szervizt végző munkatárs számára a műszaki részhez történő hozzáférést.
Kevés szervizelést igényel
- Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
- A berendezés része: a vízlágyító rendszer a fűtőkígyó vízkövesedés okozta károk elleni védelméért.
Megbízhatóság
- Számos biztonsági funkció védi a HDS trélert a hiba esetén bekövetkezhető sérülésektől.
- Beépített fagyvédelmi rendszer a berendezés minden alkatrészének védelméért alacsony külső hőmérséklet esetén.
- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|19 / 26
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900 - 1300
|Nyomás (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|8,2
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|945
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Magasnyomású tömlő: 30 m
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Videók
Alkalmazási területek
- Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
- Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
- Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)
Configurable components
Az alacsony nyomású tömlődob tömlőkapacitása akár 30 méter, beleértve a 30 méteres alacsony nyomású tömlőt is. Egyéb előnyök: Kényelmes hajtókar, nagyfokú rugalmasság a tréler feltöltésekor és a tömlő fagy elleni védelme egyszerűen és kényelmesen.
Maximális rugalmasság a magasnyomású tisztítás során: A jelentősen megnövelt működési sugárnak köszönhetően kényelmesen használható magasnyomású tömlődob a Kärcher HDS trélerekhez való csatlakozókészlettel, akár 50 méteres magasnyomású tömlő is felhelyezhető, lehetővé téve a feladatok elvégzését messzebb a trélertől és védi a tömlőt tárolás és szállítás közben.
Az alacsony nyomású tömlődob helyett használható a magasnyomású tömlődob. Ez lehetővé teszi, hogy 2 felhasználó kényelmesen dolgozzon egyszerre. Az 50 méteres tömlőkapacitásnak köszönhetően nagy a hatótávolság is. A magasnyomású tömlőt külön kell megrendelni.
A két szórószár használata lehetővé teszi, hogy 2 felhasználó kényelmesen dolgozhasson. A csak 1 magasnyomású tömlődobbal rendelkező konfiguráció esetén egy második tömlő bármikor csatlakoztatható a trélerhez. A 2 magasnyomású tömlődobbal rendelkező konfiguráció esetén lehetőség van arra, hogy minden felhasználó egymástól függetlenül dolgozzon egy tömlődobbal.
Az alapgép a skid változatban vázzal, védőburkolat és víztartály nélkül. A gép rendkívül helytakarékos, 20 literes víztartállyal.
A Cab változat víztartályt és nagyméretű üzemanyagtartályt tartalmaz, és rögzített helyzetben vagy járműre szerelve is használható, pl. egy pick-upon, platón vagy furgonon. A burkolatok megbízhatóan védik az alkatrészeket és a kezelőpanelt a külső behatások ellen. A burkolattal és víztartállyal ellátott alapgép nem rendelkezik vonórúddal.
A tréler változat nemcsak mobil és kompakt, hanem nagyfokú rugalmasságával is lenyűgöző, és a fedélzeti víznek és üzemanyagnak köszönhetően teljesen önellátó. Az alapgép burkolattal, víztartállyal, alvázzal és vonórúddal van felszerelve.
A tréler változat lengéscsillapítói növelik a menetstabilitást, és előfeltétele az engedélynek a tréler nagyobb sebességgel történő vontatásához.
A Kärcher HDS trélerek fordulatszám-szabályozása: Az ergonomikus gázkar lehetővé teszi a motor fordulatszámának és a nyomásnak (200 bar-ig) az egyszerű szabályozását gőzüzemmódban vagy gyomirtáshoz.
A gőzüzemmód lehetővé teszi a gőzzel történő munkát 155 °C-os vízhőmérsékletig. Különösen alkalmas nagyobb területek tisztítására és fertőtlenítésére, mivel a magas hőmérséklet megbízhatóan távolítja el a makacs szennyeződéseket és semlegesíti a különféle kórokozókat.
A gyomirtó üzemmód folyamatosan magas hőmérsékletet generál a hatékony gyommentesítés érdekében, és környezetbarát is. Nincs vegyszerhasználat, és a vizet 90 °C fölé melegíti.