A tréleralapú HDS 13/20 De Tr1 forróvizes magasnyomású tisztító 200 bar nyomást nyújt, valamint rendkívüli mobilitást és független felhasználhatóságot képvisel. A készüléket nagy hatékonyság, megbízhatóság és szervizbarát felépítés jellemzi, ráadásul nagyon egyszerűen és kényelmesen kezelhető. A HDS 13/20 szabadon konfigurálható, így rendkívül rugalmas. A készülék ideálisan alkalmas a legkülönbözőbb felhasználásokra, például az építőiparban, az iparban vagy a kommunális szektorban.