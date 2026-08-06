HDS 13/20 pótkocsijainkat a maximális mobilitás, a független üzemkészség és a nagy teljesítményű melegvizes nagynyomású tisztítás jellemzi építkezéseken, valamint kommunális és ipari környezetben. Egyszerű kezelésével, könnyű szervizelésével és megbízhatóságával is lenyűgöz. A pótkocsi ezen változata már előre konfigurálva van egy nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal.