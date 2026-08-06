HDS Tréler HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
Ideális melegvizes nagynyomású tisztításhoz a településeken, az iparban és az építőiparban: az előre konfigurált, önállóan működő és mobil HDS pótkocsi 13/20 200 bar üzemi nyomással.
HDS 13/20 pótkocsijainkat a maximális mobilitás, a független üzemkészség és a nagy teljesítményű melegvizes nagynyomású tisztítás jellemzi építkezéseken, valamint kommunális és ipari környezetben. Egyszerű kezelésével, könnyű szervizelésével és megbízhatóságával is lenyűgöz. A pótkocsi ezen változata már előre konfigurálva van egy nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal.
Jellemzők és előnyök
Maximális hatékonyságNagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
Könnyű kezelhetőségA kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően. Biztonságos eltárolás a védőfelszereléshez, tartozékokhoz és tisztítószerekhez való tágas rakodólehetőségnek köszönhetően.
Független felhasználás500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez. Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Kevés szervizelést igényel
- Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
- A berendezés része: a vízlágyító rendszer a fűtőkígyó vízkövesedés okozta károk elleni védelméért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|19 / 26
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900 - 1300
|Nyomás (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|9,7
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1400,6
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Magasnyomású tömlő: 30 m
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Alkalmazási területek
- Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
- Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
- Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)