HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált

Független megoldás melegvizes nagynyomású tisztításhoz településeken, az építőiparban és az iparban: előre konfigurált és mobil HDS 13/35 pótkocsi 350 bar üzemi nyomással.

Áramforrástól és vízcsatlakozásoktól függetlenül mobil, utánfutó alapú melegvizes nagynyomású HDS 13/35 tisztítónk gyakorlatilag mindenhol rugalmasan használható. Előre konfigurált nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal, magas, 350 bar-os üzemi nyomásának köszönhetően igényes tisztítási feladatokra is alkalmas az építőiparban, valamint az önkormányzati és ipari környezetben. A megbízható és nagyon hatékony gép emellett nagyon egyszerűen használható és rendkívül szervizbarát.

Jellemzők és előnyök
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. A működési területen két választható tömlődob teszi lehetővé a könnyű beállítást és leszerelést. Biztonságos és bőséges tárolási lehetőségek védőfelszerelések, tartozékok és tisztítószerek számára.
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált: Független felhasználás
Független felhasználás
500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartály: ideális hosszú ideig tartó munkavégzéshez Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Kevés szervizelést igényel
  • Egy nagyméretű fedél megkönnyíti a szervizt végző munkatárs számára a műszaki részhez történő hozzáférést.
  • Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
  • A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW/hp) 19 / 26
Átfolyási sebesség (l / h) 650 - 1300
Nyomás (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 9,3
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 958,4

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Ipar
  • Magasnyomású tömlő: 30 m
  • Szórószár: 700 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
Alkalmazási területek
  • Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
  • Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
  • Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)
Tartozékok
Tisztítószerek