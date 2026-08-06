Áramforrástól és vízcsatlakozásoktól függetlenül mobil, utánfutó alapú melegvizes nagynyomású HDS 13/35 tisztítónk gyakorlatilag mindenhol rugalmasan használható. Előre konfigurált nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal, magas, 350 bar-os üzemi nyomásának köszönhetően igényes tisztítási feladatokra is alkalmas az építőiparban, valamint az önkormányzati és ipari környezetben. A megbízható és nagyon hatékony gép emellett nagyon egyszerűen használható és rendkívül szervizbarát.