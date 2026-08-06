HDS Tréler HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
Független megoldás melegvizes nagynyomású tisztításhoz településeken, az építőiparban és az iparban: előre konfigurált és mobil HDS 13/35 pótkocsi 350 bar üzemi nyomással.
Áramforrástól és vízcsatlakozásoktól függetlenül mobil, utánfutó alapú melegvizes nagynyomású HDS 13/35 tisztítónk gyakorlatilag mindenhol rugalmasan használható. Előre konfigurált nagy- és alacsony nyomású tömlődobbal, magas, 350 bar-os üzemi nyomásának köszönhetően igényes tisztítási feladatokra is alkalmas az építőiparban, valamint az önkormányzati és ipari környezetben. A megbízható és nagyon hatékony gép emellett nagyon egyszerűen használható és rendkívül szervizbarát.
Jellemzők és előnyök
Maximális hatékonyságNagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
Könnyű kezelhetőségA kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. A működési területen két választható tömlődob teszi lehetővé a könnyű beállítást és leszerelést. Biztonságos és bőséges tárolási lehetőségek védőfelszerelések, tartozékok és tisztítószerek számára.
Független felhasználás500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartály: ideális hosszú ideig tartó munkavégzéshez Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Kevés szervizelést igényel
- Egy nagyméretű fedél megkönnyíti a szervizt végző munkatárs számára a műszaki részhez történő hozzáférést.
- Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|19 / 26
|Átfolyási sebesség (l / h)
|650 - 1300
|Nyomás (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|9,3
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|958,4
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Ipar
- Magasnyomású tömlő: 30 m
- Szórószár: 700 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül
Alkalmazási területek
- Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
- Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
- Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)