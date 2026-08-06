A HDS 17/20 De Tr1 forróvizes magasnyomású tisztító az erőteljes dízelmotornak köszönhetően 200 bar nyomással és áram nélkül is mindig ragyogó tisztítási eredményt nyújt – például építkezéseken, az iparban vagy a kommunális szektorban. A maximális mobilitás és rugalmasság mellett a megbízható készüléket példaértékű hatékonyság jellemzi. Ezenfelül a HDS tréler szervizbarát felépítésével és kényelmes kezelhetőségével jeleskedik. A készülék kívánság szerint konfigurálható, és optimálisan az egyéni igényekhez igazítható.