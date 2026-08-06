HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1

Mobil és önellátó: a HDS 17/20 De Tr1 forróvizes magasnyomású tisztító 200 bar nyomást nyújt áram nélkül. Rendkívül hatékony HDS tréler kommunális szolgáltatók, az ipar vagy az építőipar számára.

A HDS 17/20 De Tr1 forróvizes magasnyomású tisztító az erőteljes dízelmotornak köszönhetően 200 bar nyomással és áram nélkül is mindig ragyogó tisztítási eredményt nyújt – például építkezéseken, az iparban vagy a kommunális szektorban. A maximális mobilitás és rugalmasság mellett a megbízható készüléket példaértékű hatékonyság jellemzi. Ezenfelül a HDS tréler szervizbarát felépítésével és kényelmes kezelhetőségével jeleskedik. A készülék kívánság szerint konfigurálható, és optimálisan az egyéni igényekhez igazítható.

Jellemzők és előnyök
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően. Biztonságos eltárolás a védőfelszereléshez, tartozékokhoz és tisztítószerekhez való tágas rakodólehetőségnek köszönhetően.
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1: Független felhasználás
Független felhasználás
500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez. Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Nagyfokú rugalmasság
  • A konfigurálási lehetőségnek köszönhetően a tréler az ügyfél kívánsága szerinti szempontoknak megfelelően összeállítható.
  • Elérhető Skid vagy Cab változatban az utánfutóként történő mobil felhasználáshoz vagy a helyhez kötött megoldáshoz.
  • Egy nagyméretű fedél megkönnyíti a szervizt végző munkatárs számára a műszaki részhez történő hozzáférést.
Kevés szervizelést igényel
  • Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
  • A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
  • A berendezés része: a vízlágyító rendszer a fűtőkígyó vízkövesedés okozta károk elleni védelméért.
Megbízhatóság
  • Számos biztonsági funkció védi a HDS trélert a hiba esetén bekövetkezhető sérülésektől.
  • Beépített fagyvédelmi rendszer a berendezés minden alkatrészének védelméért alacsony külső hőmérséklet esetén.
  • Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW/hp) 19 / 26
Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 1700
Nyomás (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 9,7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 945
Méretek (H × Sz × M) (mm) 3646 x 1747 x 1735

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Magasnyomású tömlő: 40 m
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1
HDS Tréler HDS 17/20 De Tr1

Videók

Alkalmazási területek
  • Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
  • Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
  • Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)
Configurable components

Az alacsony nyomású tömlődob tömlőkapacitása akár 30 méter, beleértve a 30 méteres alacsony nyomású tömlőt is. Egyéb előnyök: Kényelmes hajtókar, nagyfokú rugalmasság a tréler feltöltésekor és a tömlő fagy elleni védelme egyszerűen és kényelmesen.

Maximális rugalmasság a magasnyomású tisztítás során: A jelentősen megnövelt működési sugárnak köszönhetően kényelmesen használható magasnyomású tömlődob a Kärcher HDS trélerekhez való csatlakozókészlettel, akár 50 méteres magasnyomású tömlő is felhelyezhető, lehetővé téve a feladatok elvégzését messzebb a trélertől és védi a tömlőt tárolás és szállítás közben.

Az alacsony nyomású tömlődob helyett használható a magasnyomású tömlődob. Ez lehetővé teszi, hogy 2 felhasználó kényelmesen dolgozzon egyszerre. Az 50 méteres tömlőkapacitásnak köszönhetően nagy a hatótávolság is. A magasnyomású tömlőt külön kell megrendelni.

A két szórószár használata lehetővé teszi, hogy 2 felhasználó kényelmesen dolgozhasson. A csak 1 magasnyomású tömlődobbal rendelkező konfiguráció esetén egy második tömlő bármikor csatlakoztatható a trélerhez. A 2 magasnyomású tömlődobbal rendelkező konfiguráció esetén lehetőség van arra, hogy minden felhasználó egymástól függetlenül dolgozzon egy tömlődobbal.

Az alapgép a skid változatban vázzal, védőburkolat és víztartály nélkül. A gép rendkívül helytakarékos, 20 literes víztartállyal.

A Cab változat víztartályt és nagyméretű üzemanyagtartályt tartalmaz, és rögzített helyzetben vagy járműre szerelve is használható, pl. egy pick-upon, platón vagy furgonon. A burkolatok megbízhatóan védik az alkatrészeket és a kezelőpanelt a külső behatások ellen. A burkolattal és víztartállyal ellátott alapgép nem rendelkezik vonórúddal.

A tréler változat nemcsak mobil és kompakt, hanem nagyfokú rugalmasságával is lenyűgöző, és a fedélzeti víznek és üzemanyagnak köszönhetően teljesen önellátó. Az alapgép burkolattal, víztartállyal, alvázzal és vonórúddal van felszerelve.

A tréler változat lengéscsillapítói növelik a menetstabilitást, és előfeltétele az engedélynek a tréler nagyobb sebességgel történő vontatásához.

A Kärcher HDS trélerek fordulatszám-szabályozása: Az ergonomikus gázkar lehetővé teszi a motor fordulatszámának és a nyomásnak (200 bar-ig) az egyszerű szabályozását gőzüzemmódban vagy gyomirtáshoz.

A gőzüzemmód lehetővé teszi a gőzzel történő munkát 155 °C-os vízhőmérsékletig. Különösen alkalmas nagyobb területek tisztítására és fertőtlenítésére, mivel a magas hőmérséklet megbízhatóan távolítja el a makacs szennyeződéseket és semlegesíti a különféle kórokozókat.

A gyomirtó üzemmód folyamatosan magas hőmérsékletet generál a hatékony gyommentesítés érdekében, és környezetbarát is. Nincs vegyszerhasználat, és a vizet 90 °C fölé melegíti.
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