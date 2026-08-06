A HDS 9/50 De Tr1 melegvizes nagynyomású pótkocsi maximális teljesítményt, rugalmasságot és mobilitást kínál. 500 bar üzemi nyomásával a HDS 9/50 De Tr1 a legigényesebb tisztítási feladatokat is el tudja végezni építőipari, kommunális vagy ipari alkalmazásokban. Erőteljes dízelmotorjának köszönhetően teljesen független a külső áramforrásoktól. Ez az előre konfigurált gépváltozat robusztus, közúti használatra jóváhagyott alvázzal, automatikus nyomáscsökkentővel, valamint magas és alacsony nyomású tömlődobbal rendelkezik.