HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált

Kiváló teljesítmény az építkezéseken, az iparban és a városi szektorban: A HDS 9/50 De Tr1 500 bar üzemi nyomásával, erőteljes dízelmotorjával és nyomáscsökkentő szelepével tűnik ki.

A HDS 9/50 De Tr1 melegvizes nagynyomású pótkocsi maximális teljesítményt, rugalmasságot és mobilitást kínál. 500 bar üzemi nyomásával a HDS 9/50 De Tr1 a legigényesebb tisztítási feladatokat is el tudja végezni építőipari, kommunális vagy ipari alkalmazásokban. Erőteljes dízelmotorjának köszönhetően teljesen független a külső áramforrásoktól. Ez az előre konfigurált gépváltozat robusztus, közúti használatra jóváhagyott alvázzal, automatikus nyomáscsökkentővel, valamint magas és alacsony nyomású tömlődobbal rendelkezik.

Jellemzők és előnyök
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
A kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően. Biztonságos eltárolás a védőfelszereléshez, tartozékokhoz és tisztítószerekhez való tágas rakodólehetőségnek köszönhetően.
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált: Független felhasználás
Független felhasználás
500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez. Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Kevés szervizelést igényel
  • Egy nagyméretű fedél megkönnyíti a szervizt végző munkatárs számára a műszaki részhez történő hozzáférést.
  • Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
  • A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW/hp) 19 / 26
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 900
Nyomás (bar/MPa) 150 - 500 / 15 - 50
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 7,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1388,4

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Ipar
  • Magasnyomású tömlő: 30 m
  • Szórószár: 700 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
Alkalmazási területek
  • Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
  • Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
  • Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)
Tartozékok
Tisztítószerek