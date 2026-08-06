HDS Tréler HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
Kiváló teljesítmény az építkezéseken, az iparban és a városi szektorban: A HDS 9/50 De Tr1 500 bar üzemi nyomásával, erőteljes dízelmotorjával és nyomáscsökkentő szelepével tűnik ki.
A HDS 9/50 De Tr1 melegvizes nagynyomású pótkocsi maximális teljesítményt, rugalmasságot és mobilitást kínál. 500 bar üzemi nyomásával a HDS 9/50 De Tr1 a legigényesebb tisztítási feladatokat is el tudja végezni építőipari, kommunális vagy ipari alkalmazásokban. Erőteljes dízelmotorjának köszönhetően teljesen független a külső áramforrásoktól. Ez az előre konfigurált gépváltozat robusztus, közúti használatra jóváhagyott alvázzal, automatikus nyomáscsökkentővel, valamint magas és alacsony nyomású tömlődobbal rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
Maximális hatékonyságNagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia. Hővisszanyerés a motor által leadott hulladékhő felhasználásával. Környezetkímélő használat és alacsony üzemeltetési költség a Kärcher eco!efficiency fokozatnak köszönhetően.
Könnyű kezelhetőségA kezelés kényelmesen, egy központi átkapcsolón keresztül történik. Tartozékok gyors fel- és leszerelése a kezelőterületen lévő, 2 opcionális tömlődobnak köszönhetően. Biztonságos eltárolás a védőfelszereléshez, tartozékokhoz és tisztítószerekhez való tágas rakodólehetőségnek köszönhetően.
Független felhasználás500 literes nagyméretű víztartály az akár 30 perces tisztításhoz teljes vízszállítás mellett. 100 literes gázolajtartállyal - ideális a hosszas munkavégzéshez. Az erőteljes Yanmar dízelmotorok lehetővé teszik a külső áramforrás nélküli, önellátó működést.
Kevés szervizelést igényel
- Egy nagyméretű fedél megkönnyíti a szervizt végző munkatárs számára a műszaki részhez történő hozzáférést.
- Átgondolt szerviz-szoftver a hiba esetén történő gyors hiba-meghatározáshoz.
- A bevált Kärcher minőségi elemek hosszú élettartamot biztosítanak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|19 / 26
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 900
|Nyomás (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|7,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1388,4
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Ipar
- Magasnyomású tömlő: 30 m
- Szórószár: 700 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül
Alkalmazási területek
- Kommunális szolgáltatás (közterek, közlekedési utak tisztítása, graffiti és rágógumi eltávolítása)
- Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
- Ipari tisztítás (lakkok, bevonatok eltávolítása, gépek, alkatrészek és felszerelések tisztítása)