Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
A kezdő kategória vonzó melegvizes kezdő modellje. Innovatív új "Upright" dizájn gondoskodik a kiemelkedő mobilitásról és ergonómiáról. Rendkívül kezelőbarát a központi kezelőpanel, valamint a tömlő és tartozéktárolás által.
A melegvizes mosók új "Upright" kategóriájának új függőleges kialakítású készüléke. A csekély súlya, és kompakt méretei miatt egyszerűen szállítható és rakodható. A készülék vízszintes helyzetben kombi személyautóban is egyszerűen szállítható. A nagy kerekek és az ergonómikusan kialakított markolat megkönnyíti a gép mobilitását egyenetlen felületeken is. A magasnyomású pumpa 3 dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból készülnek a hengerfej pedig rézből. Behúzott pisztolynál egy nyomáskapcsoló kapcsolja le a készüléket, ezáltal védi meg az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát. A magasnyomású pumpát, a ventillátort és az üzemanyagpumpát egy elektromotor hajtja meg. Ez az elv teszi lehetővé a kompakt felépítést és a magas teljesítménykihasználást. Nagy teljesítmény a legkisebb méretben is, valamint a törvényileg szabályozott károsanyag kibocsátás betartása a már bevált KÄRCHER égőtechnológiával, mely leginkább ebben a gépkategóriában érvényesül. Nagy hatékonyságú tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és turbóbefúvó által, melyek nagyobb pumpahatásfokot szavatolnak. A felhasználóbarát tartozékok a vevők igényeihez lettek kialakítva. A központi BE/KI kapcsoló, valamint a tömlő és a szórószár tárolása is hozzájárul a komfortos munkavégzéshez. 3-dugattyús axiálpumpa Az új, optimalizált pumpa platform kiemelkedik a különösen nagy hatásfokával és hosszú élettartamával. Váltóáramú készülék léghűtéses 2 pólusú elektromotorral. Vegyszeradagolás alacsony nyomású üzemmódban.
Jellemzők és előnyök
Beépített tömlődobA nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez. Ergonómikus munkavégzést biztosít. Csökkentett összeszerelési idő
Innovatív upright dizájnKönnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Finom vízszűrőHatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítés
- Helytakarékos tárolás és szállítás.
- Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
- Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450
|Munkanyomás (bar/MPa)
|110 / 11
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|2,4
|Vízátfolyás
|3/4″
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|67,4
|Csomagolási súly (kg)
|76,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|618 x 1163 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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