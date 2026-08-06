Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX

A kezdő kategória vonzó melegvizes kezdő modellje. Innovatív új "Upright" dizájn gondoskodik a kiemelkedő mobilitásról és ergonómiáról. Rendkívül kezelőbarát a központi kezelőpanel, valamint a tömlő és tartozéktárolás által.

A melegvizes mosók új "Upright" kategóriájának új függőleges kialakítású készüléke. A csekély súlya, és kompakt méretei miatt egyszerűen szállítható és rakodható. A készülék vízszintes helyzetben kombi személyautóban is egyszerűen szállítható. A nagy kerekek és az ergonómikusan kialakított markolat megkönnyíti a gép mobilitását egyenetlen felületeken is. A magasnyomású pumpa 3 dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból készülnek a hengerfej pedig rézből. Behúzott pisztolynál egy nyomáskapcsoló kapcsolja le a készüléket, ezáltal védi meg az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát. A magasnyomású pumpát, a ventillátort és az üzemanyagpumpát egy elektromotor hajtja meg. Ez az elv teszi lehetővé a kompakt felépítést és a magas teljesítménykihasználást. Nagy teljesítmény a legkisebb méretben is, valamint a törvényileg szabályozott károsanyag kibocsátás betartása a már bevált KÄRCHER égőtechnológiával, mely leginkább ebben a gépkategóriában érvényesül. Nagy hatékonyságú tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és turbóbefúvó által, melyek nagyobb pumpahatásfokot szavatolnak. A felhasználóbarát tartozékok a vevők igényeihez lettek kialakítva. A központi BE/KI kapcsoló, valamint a tömlő és a szórószár tárolása is hozzájárul a komfortos munkavégzéshez. 3-dugattyús axiálpumpa Az új, optimalizált pumpa platform kiemelkedik a különösen nagy hatásfokával és hosszú élettartamával. Váltóáramú készülék léghűtéses 2 pólusú elektromotorral. Vegyszeradagolás alacsony nyomású üzemmódban.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX: Beépített tömlődob
Beépített tömlődob
A nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez. Ergonómikus munkavégzést biztosít. Csökkentett összeszerelési idő
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX: Innovatív upright dizájn
Innovatív upright dizájn
Könnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX: Finom vízszűrő
Finom vízszűrő
Hatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítés
  • Helytakarékos tárolás és szállítás.
  • Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
  • Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 450
Munkanyomás (bar/MPa) 110 / 11
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,2
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 2,4
Vízátfolyás 3/4″
Üzemanyagtartály (l) 6,5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 67,4
Csomagolási súly (kg) 76,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 618 x 1163 x 994

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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