A melegvizes mosók új "Upright" kategóriájának új függőleges kialakítású készüléke. A csekély súlya, és kompakt méretei miatt egyszerűen szállítható és rakodható. A készülék vízszintes helyzetben kombi személyautóban is egyszerűen szállítható. A nagy kerekek és az ergonómikusan kialakított markolat megkönnyíti a gép mobilitását egyenetlen felületeken is. A magasnyomású pumpa 3 dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból készülnek a hengerfej pedig rézből. Behúzott pisztolynál egy nyomáskapcsoló kapcsolja le a készüléket, ezáltal védi meg az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát. A magasnyomású pumpát, a ventillátort és az üzemanyagpumpát egy elektromotor hajtja meg. Ez az elv teszi lehetővé a kompakt felépítést és a magas teljesítménykihasználást. Nagy teljesítmény a legkisebb méretben is, valamint a törvényileg szabályozott károsanyag kibocsátás betartása a már bevált KÄRCHER égőtechnológiával, mely leginkább ebben a gépkategóriában érvényesül. Nagy hatékonyságú tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és turbóbefúvó által, melyek nagyobb pumpahatásfokot szavatolnak. A felhasználóbarát tartozékok a vevők igényeihez lettek kialakítva. A központi BE/KI kapcsoló, valamint a tömlő és a szórószár tárolása is hozzájárul a komfortos munkavégzéshez. 3-dugattyús axiálpumpa Az új, optimalizált pumpa platform kiemelkedik a különösen nagy hatásfokával és hosszú élettartamával. Váltóáramú készülék léghűtéses 2 pólusú elektromotorral. Vegyszeradagolás alacsony nyomású üzemmódban.