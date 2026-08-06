HDS 5/11 UX Plus: a forróvizes magasnyomású tisztítók kategóriájának alapkészüléke átgondolt és innovatív álló kivitelével nyűgözi le felhasználóját. A függőleges készülékkoncepció ezen változatát csekély súly és igen kompakt méretek jellemzik. Így a készülék nagyon egyszerűen szállítható kombi személyautókban, éppúgy, mint ahogy - nagyméretű kerekeinek és a tolófogantyúnak köszönhetően - az egyenetlen talajon is igencsak mobil. Kimagaslóan hatékony tisztítási teljesítményt biztosít a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbó-légfúvó, a növelt szivattyú-hatásfok és a nagy teljesítőképességű szennymaró kombinációja. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a felhasználó által tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorscsatlakozók, amelyek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest a tartozékok 5-ször gyorsabb fel- és leszerelését teszik lehetővé. Az egyszerű kezelhetőség, a tömlő és a szórólándzsa elhelyezési lehetőségei, valamint a 15 méteres magasnyomású tömlővel felszerelt, beépített tömlődob kiegészítik a készülék átfogó felszereltségét.