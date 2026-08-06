Magasnyomású mosó HDS 5/11 UX Plus
HDS 5/11 UX Plus forróvizes magasnyomású tisztító. Jutányos alapmodell tömlődobbal, 15 méteres magasnyomású tömlővel és szennymaróval. Innovatív álló kivitelben.
HDS 5/11 UX Plus: a forróvizes magasnyomású tisztítók kategóriájának alapkészüléke átgondolt és innovatív álló kivitelével nyűgözi le felhasználóját. A függőleges készülékkoncepció ezen változatát csekély súly és igen kompakt méretek jellemzik. Így a készülék nagyon egyszerűen szállítható kombi személyautókban, éppúgy, mint ahogy - nagyméretű kerekeinek és a tolófogantyúnak köszönhetően - az egyenetlen talajon is igencsak mobil. Kimagaslóan hatékony tisztítási teljesítményt biztosít a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbó-légfúvó, a növelt szivattyú-hatásfok és a nagy teljesítőképességű szennymaró kombinációja. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a felhasználó által tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorscsatlakozók, amelyek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest a tartozékok 5-ször gyorsabb fel- és leszerelését teszik lehetővé. Az egyszerű kezelhetőség, a tömlő és a szórólándzsa elhelyezési lehetőségei, valamint a 15 méteres magasnyomású tömlővel felszerelt, beépített tömlődob kiegészítik a készülék átfogó felszereltségét.
Jellemzők és előnyök
Beépített tömlődobA nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez. Ergonómikus munkavégzést biztosít. Csökkentett összeszerelési idő
Innovatív upright dizájnKönnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Finom vízszűrőHatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítés
- Helytakarékos tárolás és szállítás.
- Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
- Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450
|Munkanyomás (bar/MPa)
|110 / 11
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|2,4
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|80,5
|Csomagolási súly (kg)
|89,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|618 x 1163 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
Felszereltség
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
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