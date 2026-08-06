Magasnyomású mosó HDS 5/13 U
Az elérhető áron kínált HDS 5/13 U forró vizes magasnyomású mosó 130 bar üzemi nyomásával nyűgöz le. Az új álló kialakítás kivételes mozgékonyságot és ergonómiát biztosít.
HDS 5/13 UX: az induló kategóriás modell a forró vizes magasnyomású mosók osztályában kifinomult és innovatív álló kialakításával nyűgöz le. Ez a horizontális típusú kialakítás csökkent súlyt és igen kompakt méreteket eredményez. Ez igen könnyűvé teszi a gép szállítását a telepi járművekkel, illetve - köszönhetően nagy kerekeinek és tolófogantyújának - nagyon mozgékony az egyenetlen felületeken. Az igen hatékony tisztítási teljesítmény garantált a szabadalmaztatott szórófej technológia, a turbó fújó és a megnövelt szivattyú teljesítmény révén. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A könnyű működtetés, a tárolási opciók a tömlő és a permetezőszár számára egészítik ki a gép gazdag felszereltségét.
Jellemzők és előnyök
Innovatív upright dizájnKönnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Finom vízszűrőHatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítésHelytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
A kiegészítők biztonságos tárolási lehetőségei
- A nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez.
- Ergonómikus munkavégzést biztosít.
- Csökkentett összeszerelési idő
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Munkanyomás (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,6
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|3,1
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|69
|Csomagolási súly (kg)
|77,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|618 x 618 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
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