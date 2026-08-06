Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
A HDS 5/13U Anniversary Edition melegvizes magasnyomású tisztító fekete színben, 130bar üzemi nyomássa a függőleges kialakításnak köszönhetően remek ergonómiával és mobilitással rendelkezik.
A Kärcher 90. évfordulója: a belépő szintű gép a melegvizes magasnyomású tisztítók kategóriájában, a fekete HDS 5/13 U lenyűgöz kifinomult és innovatív függőleges kialakításával. A gép vízszintes kialakítása alacsony súlyt és nagyon kompakt méretet biztosít. Ennek előnye, hogy a gép kombi autókban nagyon könnyen szállítható, a nagy kerekeinek és tolófogantyújának köszönhetően pedig egyenetlen felületen is könnyen manőverezhető. A szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbófúvó és a megnövelt szivattyú-hatékonyság kombinációja szintén rendkívül hatékony tisztítási teljesítményt biztosít. Az EASY!Force nagynyomású pisztoly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, mivel a nagynyomású sugár visszalökő erejét nullára csökkenti a kezelő számára. Az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel pedig ötször gyorsabb az össze- és szétszerelés, mint a hagyományos csavaros csatlakozásokkal. A tömlő és a szórócső egyszerű kezelési és tárolási lehetőségei teszik teljessé a gép széleskörű szolgáltatásait.
Jellemzők és előnyök
Kompakt felépítés
- Helytakarékos tárolás és szállítás.
- Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
- Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
A kiegészítők biztonságos tárolási lehetőségei
- A nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez.
- Ergonómikus munkavégzést biztosít.
- Csökkentett összeszerelési idő
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Munkanyomás (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,6
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|3,1
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|fekete
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|69
|Csomagolási súly (kg)
|77,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|618 x 618 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Normál meleg víz
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.