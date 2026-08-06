Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition

A HDS 5/13U Anniversary Edition melegvizes magasnyomású tisztító fekete színben, 130bar üzemi nyomássa a függőleges kialakításnak köszönhetően remek ergonómiával és mobilitással rendelkezik.

A Kärcher 90. évfordulója: a belépő szintű gép a melegvizes magasnyomású tisztítók kategóriájában, a fekete HDS 5/13 U lenyűgöz kifinomult és innovatív függőleges kialakításával. A gép vízszintes kialakítása alacsony súlyt és nagyon kompakt méretet biztosít. Ennek előnye, hogy a gép kombi autókban nagyon könnyen szállítható, a nagy kerekeinek és tolófogantyújának köszönhetően pedig egyenetlen felületen is könnyen manőverezhető. A szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbófúvó és a megnövelt szivattyú-hatékonyság kombinációja szintén rendkívül hatékony tisztítási teljesítményt biztosít. Az EASY!Force nagynyomású pisztoly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, mivel a nagynyomású sugár visszalökő erejét nullára csökkenti a kezelő számára. Az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel pedig ötször gyorsabb az össze- és szétszerelés, mint a hagyományos csavaros csatlakozásokkal. A tömlő és a szórócső egyszerű kezelési és tárolási lehetőségei teszik teljessé a gép széleskörű szolgáltatásait.

Jellemzők és előnyök
Kompakt felépítés
  • Helytakarékos tárolás és szállítás.
  • Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
  • Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
A kiegészítők biztonságos tárolási lehetőségei
  • A nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez.
  • Ergonómikus munkavégzést biztosít.
  • Csökkentett összeszerelési idő
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Munkanyomás (bar/MPa) 125 / 12,5
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,6
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 3,1
Üzemanyagtartály (l) 6,5
Szín fekete
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 69
Csomagolási súly (kg) 77,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 618 x 618 x 994

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Normál meleg víz
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 5/13 U Anniversary Edition
Alkalmazási területek
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.