A Kärcher 90. évfordulója: a belépő szintű gép a melegvizes magasnyomású tisztítók kategóriájában, a fekete HDS 5/13 U lenyűgöz kifinomult és innovatív függőleges kialakításával. A gép vízszintes kialakítása alacsony súlyt és nagyon kompakt méretet biztosít. Ennek előnye, hogy a gép kombi autókban nagyon könnyen szállítható, a nagy kerekeinek és tolófogantyújának köszönhetően pedig egyenetlen felületen is könnyen manőverezhető. A szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbófúvó és a megnövelt szivattyú-hatékonyság kombinációja szintén rendkívül hatékony tisztítási teljesítményt biztosít. Az EASY!Force nagynyomású pisztoly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, mivel a nagynyomású sugár visszalökő erejét nullára csökkenti a kezelő számára. Az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel pedig ötször gyorsabb az össze- és szétszerelés, mint a hagyományos csavaros csatlakozásokkal. A tömlő és a szórócső egyszerű kezelési és tárolási lehetőségei teszik teljessé a gép széleskörű szolgáltatásait.