Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX

130 bar üzemi nyomás mellett és beépített tömlődobbal, rajta 15 m tömlővel, az elérhető áron kínált HDS 5/13 UX forró vizes magasnyomású mosó lenyűgöz innovatív álló kialakításával.

HDS 5/13 UX: az induló kategóriás modell a forró vizes magasnyomású mosók osztályában kifinomult és innovatív álló kialakításával nyűgöz le. Ez a horizontális típusú kialakítás csökkent súlyt és igen kompakt méreteket eredményez. Ez igen könnyűvé teszi a gép szállítását a telepi járművekkel, illetve - köszönhetően nagy kerekeinek és tolófogantyújának - nagyon mozgékony az egyenetlen felületeken. Garantált az igen hatékony tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott szórófej technológiával, turbó fújóval, megnövelt szivattyú hatásfokkal és erős szennymaróval. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A könnyű működtetés, a tárolási opciók a tömlő és a permetezőszár számára, illetve beépített tömlődob 15 méter magasnyomású tömlővel egészítik ki a gép gazdag felszereltségét.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX: Kompakt felépítés
Kompakt felépítés
Helytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX: Finom vízszűrő
Finom vízszűrő
Hatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX: Beépített tömlődob
Beépített tömlődob
A nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez. Ergonómikus munkavégzést biztosít. Csökkentett összeszerelési idő
Innovatív upright dizájn
  • Könnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn.
  • Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Munkanyomás (bar/MPa) 125 / 12,5
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,6
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 3,1
Üzemanyagtartály (l) 6,5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 73,9
Csomagolási súly (kg) 83,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 618 x 1163 x 994

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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