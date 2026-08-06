HDS 5/13 UX: az induló kategóriás modell a forró vizes magasnyomású mosók osztályában kifinomult és innovatív álló kialakításával nyűgöz le. Ez a horizontális típusú kialakítás csökkent súlyt és igen kompakt méreteket eredményez. Ez igen könnyűvé teszi a gép szállítását a telepi járművekkel, illetve - köszönhetően nagy kerekeinek és tolófogantyújának - nagyon mozgékony az egyenetlen felületeken. Garantált az igen hatékony tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott szórófej technológiával, turbó fújóval, megnövelt szivattyú hatásfokkal és erős szennymaróval. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A könnyű működtetés, a tárolási opciók a tömlő és a permetezőszár számára, illetve beépített tömlődob 15 méter magasnyomású tömlővel egészítik ki a gép gazdag felszereltségét.