Magasnyomású mosó HDS 5/13 UX
130 bar üzemi nyomás mellett és beépített tömlődobbal, rajta 15 m tömlővel, az elérhető áron kínált HDS 5/13 UX forró vizes magasnyomású mosó lenyűgöz innovatív álló kialakításával.
HDS 5/13 UX: az induló kategóriás modell a forró vizes magasnyomású mosók osztályában kifinomult és innovatív álló kialakításával nyűgöz le. Ez a horizontális típusú kialakítás csökkent súlyt és igen kompakt méreteket eredményez. Ez igen könnyűvé teszi a gép szállítását a telepi járművekkel, illetve - köszönhetően nagy kerekeinek és tolófogantyújának - nagyon mozgékony az egyenetlen felületeken. Garantált az igen hatékony tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott szórófej technológiával, turbó fújóval, megnövelt szivattyú hatásfokkal és erős szennymaróval. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A könnyű működtetés, a tárolási opciók a tömlő és a permetezőszár számára, illetve beépített tömlődob 15 méter magasnyomású tömlővel egészítik ki a gép gazdag felszereltségét.
Jellemzők és előnyök
Kompakt felépítésHelytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Finom vízszűrőHatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Beépített tömlődobA nagynyomású tömlő kényelmes és biztos elhelyezéséhez. Ergonómikus munkavégzést biztosít. Csökkentett összeszerelési idő
Innovatív upright dizájn
- Könnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn.
- Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Munkanyomás (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,6
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|3,1
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|73,9
|Csomagolási súly (kg)
|83,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|618 x 1163 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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