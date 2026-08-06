Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
HDS 5/15 UX Plus forróvizes magasnyomású tisztító kompakt, álló kivitelezéssel és kimagasló teljesítménnyel. Nagyteljesítményű szennymaróval, és 15 méteres tömlővel felszerelt tömlődobbal.
HDS 5/15 UX Plus: a forróvizes magasnyomású tisztítók kategóriájának alapkészüléke átgondolt és innovatív álló kivitelével nyűgözi le felhasználóját. A függőleges készülékkoncepció ezen változatát csekély súly és igen kompakt méretek jellemzik. Így a készülék nagyon egyszerűen szállítható kombi személyautókban, éppúgy, mint ahogy - nagyméretű kerekeinek és a tolófogantyúnak köszönhetően - az egyenetlen talajon is igencsak mobil. Kimagaslóan hatékony tisztítási teljesítményt biztosít a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbó-légfúvó, a növelt szivattyú-hatásfok és a nagy teljesítőképességű szennymaró kombinációja. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a felhasználó által tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorscsatlakozók, amelyek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest a tartozékok 5-ször gyorsabb fel- és leszerelését teszik lehetővé. Az egyszerű kezelhetőség, a tömlő és a szórólándzsa elhelyezési lehetőségei, valamint a 15 méteres magasnyomású tömlővel felszerelt, beépített tömlődob kiegészítik a készülék átfogó felszereltségét.
Jellemzők és előnyök
Innovatív upright dizájnKönnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Finom vízszűrőHatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítésHelytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,7
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|2,4
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|80,5
|Csomagolási súly (kg)
|89,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|618 x 1163 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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