Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus

HDS 5/15 UX Plus forróvizes magasnyomású tisztító kompakt, álló kivitelezéssel és kimagasló teljesítménnyel. Nagyteljesítményű szennymaróval, és 15 méteres tömlővel felszerelt tömlődobbal.

HDS 5/15 UX Plus: a forróvizes magasnyomású tisztítók kategóriájának alapkészüléke átgondolt és innovatív álló kivitelével nyűgözi le felhasználóját. A függőleges készülékkoncepció ezen változatát csekély súly és igen kompakt méretek jellemzik. Így a készülék nagyon egyszerűen szállítható kombi személyautókban, éppúgy, mint ahogy - nagyméretű kerekeinek és a tolófogantyúnak köszönhetően - az egyenetlen talajon is igencsak mobil. Kimagaslóan hatékony tisztítási teljesítményt biztosít a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbó-légfúvó, a növelt szivattyú-hatásfok és a nagy teljesítőképességű szennymaró kombinációja. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a felhasználó által tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorscsatlakozók, amelyek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest a tartozékok 5-ször gyorsabb fel- és leszerelését teszik lehetővé. Az egyszerű kezelhetőség, a tömlő és a szórólándzsa elhelyezési lehetőségei, valamint a 15 méteres magasnyomású tömlővel felszerelt, beépített tömlődob kiegészítik a készülék átfogó felszereltségét.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus: Innovatív upright dizájn
Innovatív upright dizájn
Könnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus: Finom vízszűrő
Finom vízszűrő
Hatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus: Kompakt felépítés
Kompakt felépítés
Helytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 450
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,7
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 2,4
Üzemanyagtartály (l) 6,5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 80,5
Csomagolási súly (kg) 89,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 618 x 1163 x 994

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX Plus
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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