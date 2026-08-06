Magasnyomású mosó HDS 6/15 CXA
Erőteljes egyfázisú HDS 6/15 CXA melegvizes magasnyomású tisztító a kompakt osztályban eco!efficiency üzemmóddal és m-es Ultra Guard nagynyomású tömlővel és automatikus dobbal.
Ergonómikus és felhasználóbarát: az egyfázisú HDS 6/15 CXA eco!efficiency üzemmóddal egy nagy teljesítményű melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt kategóriában. Egy robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú felállítja a szükséges nyomást. A 15 méter hosszú, Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlő fel és letekerésére szolgáló automatikus tömlődob még nyomás alatt is nagy kényelmet és rövid beállítási időt biztosít. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemekkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 6/15 CXA kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.
Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
- Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
Nagy hatékonyság
- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced magasnyomású pisztoly a fáradtságmentes, tartóerő nélküli munkához.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
- Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
- Integrált fúvókatároló.
- Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|260 - 560
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. nyomás (bar)
|200
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,4
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|3,1
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (g/h)
|2,5
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|025
|Üzemanyagtartály (l)
|15
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|104,3
|Csomagolási súly (kg)
|116,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1260 x 650 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- Beépített automatikus tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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