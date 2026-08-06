Ergonómikus és felhasználóbarát: az egyfázisú HDS 6/15 CXA eco!efficiency üzemmóddal egy nagy teljesítményű melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt kategóriában. Egy robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú felállítja a szükséges nyomást. A 15 méter hosszú, Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlő fel és letekerésére szolgáló automatikus tömlődob még nyomás alatt is nagy kényelmet és rövid beállítási időt biztosít. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemekkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 6/15 CXA kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.