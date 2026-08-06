A Kärcher 90. évfordulója: a nagy teljesítményű HDS 7/16-4 C Anniversary Edition fekete színben egy 3 fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt kategóriában. Robusztus vízhűtéses villanymotorja mellett a gép további kiterjedt funkciókkal is lenyűgöz. Ezek közé tartozik az egyedülálló eco!efficiency üzemmód, amely különösen környezetbarát és hatékony működést tesz lehetővé. Egyéb jellemzők: központi egygombos működés, amely felhasználóbarát kezelést biztosít. Nagy kerekek és kormánygörgő, amelyek kiemelkedő manőverezhetőséget garantálnak. A strapabíró alváz pedig beépített mosószer- és üzemanyagtartályokkal rendelkezik. Ezenkívül az EASY!Force nagynyomású pisztoly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a nagynyomású sugár visszalökő erejének használatával, hogy a tartóerőt nullára csökkentse. Az EASY!Lock gyorscsatlakozók ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavaros csatlakozások, anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására menne. Praktikus tárolórekeszek is vannak a fúvókák és egyéb tartozékok számára.