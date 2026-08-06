Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
HDS 7/16-4 C Anniversary Edition 3fázisú melegvizes magasnyomású tisztító fekete színben vízhűtéses villanymotorral, eco!efficiency üzemmóddal, EASY!Force ravaszpisztollyal és sok mással.
A Kärcher 90. évfordulója: a nagy teljesítményű HDS 7/16-4 C Anniversary Edition fekete színben egy 3 fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt kategóriában. Robusztus vízhűtéses villanymotorja mellett a gép további kiterjedt funkciókkal is lenyűgöz. Ezek közé tartozik az egyedülálló eco!efficiency üzemmód, amely különösen környezetbarát és hatékony működést tesz lehetővé. Egyéb jellemzők: központi egygombos működés, amely felhasználóbarát kezelést biztosít. Nagy kerekek és kormánygörgő, amelyek kiemelkedő manőverezhetőséget garantálnak. A strapabíró alváz pedig beépített mosószer- és üzemanyagtartályokkal rendelkezik. Ezenkívül az EASY!Force nagynyomású pisztoly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a nagynyomású sugár visszalökő erejének használatával, hogy a tartóerőt nullára csökkentse. Az EASY!Lock gyorscsatlakozók ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavaros csatlakozások, anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására menne. Praktikus tárolórekeszek is vannak a fúvókák és egyéb tartozékok számára.
Jellemzők és előnyök
Gazdasági hatékonyság
- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Felhasználóbarát
- Intuitív kezelés a nagy, egygombos választókapcsolónak köszönhetően.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
- A rendszerápoló palack kívülről cserélhető a nagyobb kényelem érdekében.
Tárolás
- Tartozéktárolás fúvókáknak, szerszámoknak.
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
- Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Megbízhatóság
- Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
- Nagy vízszűrő védi a szivattyút a károsodástól.
- A beépített kipufogógáz-termosztát lekapcsolja a hajtómotort, ha a kibocsátási hőmérséklet meghaladja a 300 °C-ot.
Mobilitás
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Nagy, beépített rakodófelület a készüléken
- Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|270 - 700
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,1
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|4,1
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|3,3
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|15
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|113
|Csomagolási súly (kg)
|124,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1060 x 650 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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