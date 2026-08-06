Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

HDS 7/16-4 C Anniversary Edition 3fázisú melegvizes magasnyomású tisztító fekete színben vízhűtéses villanymotorral, eco!efficiency üzemmóddal, EASY!Force ravaszpisztollyal és sok mással.

A Kärcher 90. évfordulója: a nagy teljesítményű HDS 7/16-4 C Anniversary Edition fekete színben egy 3 fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt kategóriában. Robusztus vízhűtéses villanymotorja mellett a gép további kiterjedt funkciókkal is lenyűgöz. Ezek közé tartozik az egyedülálló eco!efficiency üzemmód, amely különösen környezetbarát és hatékony működést tesz lehetővé. Egyéb jellemzők: központi egygombos működés, amely felhasználóbarát kezelést biztosít. Nagy kerekek és kormánygörgő, amelyek kiemelkedő manőverezhetőséget garantálnak. A strapabíró alváz pedig beépített mosószer- és üzemanyagtartályokkal rendelkezik. Ezenkívül az EASY!Force nagynyomású pisztoly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a nagynyomású sugár visszalökő erejének használatával, hogy a tartóerőt nullára csökkentse. Az EASY!Lock gyorscsatlakozók ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavaros csatlakozások, anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására menne. Praktikus tárolórekeszek is vannak a fúvókák és egyéb tartozékok számára.

Jellemzők és előnyök
Gazdasági hatékonyság
  • eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
  • 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Felhasználóbarát
  • Intuitív kezelés a nagy, egygombos választókapcsolónak köszönhetően.
  • Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
  • A rendszerápoló palack kívülről cserélhető a nagyobb kényelem érdekében.
Tárolás
  • Tartozéktárolás fúvókáknak, szerszámoknak.
  • Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
  • Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Megbízhatóság
  • Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
  • Nagy vízszűrő védi a szivattyút a károsodástól.
  • A beépített kipufogógáz-termosztát lekapcsolja a hajtómotort, ha a kibocsátási hőmérséklet meghaladja a 300 °C-ot.
Mobilitás
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Nagy, beépített rakodófelület a készüléken
  • Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 270 - 700
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 5,1
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 4,1
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 3,3
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 15
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 113
Csomagolási súly (kg) 124,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1060 x 650 x 920

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.