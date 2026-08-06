Erőteljes, háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt kategóriában, automatikus tömlődobbal: a HDS 7/16 CXA nagy teljesítményű léghűtéses motorral rendelkezik, eco!efficiency üzemmóddal. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. A 15 méter hosszú, Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlő feltekerésére és letekerésére szolgáló automatikus orsó még nyomás alatt is nagy kényelmet és rövid beállítási időt biztosít. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemekkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 7/16 CXA kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak.