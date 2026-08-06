Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic

HDS 8/18-4 C Klasszikus melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban főtengelyes szivattyúval, erős 4 pólusú motorral és robusztus acélcsővázzal – kiemelkedő ár és teljesítmény.

Nagy robusztusság és kiváló ár-teljesítmény arány: HDS 8/18-4 C Classic melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban, erős 4 pólusú motorral. A főtengely-szivattyú nagy nyomást hoz létre, és lehetővé teszi a tisztítási feladatok széles skálájának hatékony és gyors elvégzését a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal. A nyomás és a vízáramlás az igényeknek megfelelően állítható. A beépített vízszűrő távol tartja a szennyeződésrészecskéket a szivattyútól, és meghosszabbítja az állásidőt. A melegvizes technológia még a kenőanyagokat is hatékonyan bontja fel, és csökkenti a tisztítószerek használatát. A rendkívül megbízható és karbantartásbarát HDS 8/18-4 C Classic kemény körülmények közötti mindennapi használatra készült, akár építkezéseken, akár a mezőgazdaságban, az autóiparban vagy a közlekedési iparban. A robusztus, cső alakú acélváz védelmet nyújt az ütésekkel szemben, míg a defektbiztos kerekek kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. A gép egy rögzítési pontnak köszönhetően daruval is rakodható. A 30 literes üzemanyagtartály nagyon hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Van egy tárolórekesz a tartozékok számára.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic: Megbízhatóság
Megbízhatóság
Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic: Hatékony égéstechnika
Hatékony égéstechnika
Magas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
  • Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
  • Darukampóval az egyszerű szállításhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 300 - 800
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar) 235
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 5,5
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,2
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 4,2
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 30
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 123,7
Csomagolási súly (kg) 133,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1075 x 722 x 915

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Normál meleg víz
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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