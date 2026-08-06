Nagy robusztusság és kiváló ár-teljesítmény arány: HDS 8/18-4 C Classic melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban, erős 4 pólusú motorral. A főtengely-szivattyú nagy nyomást hoz létre, és lehetővé teszi a tisztítási feladatok széles skálájának hatékony és gyors elvégzését a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal. A nyomás és a vízáramlás az igényeknek megfelelően állítható. A beépített vízszűrő távol tartja a szennyeződésrészecskéket a szivattyútól, és meghosszabbítja az állásidőt. A melegvizes technológia még a kenőanyagokat is hatékonyan bontja fel, és csökkenti a tisztítószerek használatát. A rendkívül megbízható és karbantartásbarát HDS 8/18-4 C Classic kemény körülmények közötti mindennapi használatra készült, akár építkezéseken, akár a mezőgazdaságban, az autóiparban vagy a közlekedési iparban. A robusztus, cső alakú acélváz védelmet nyújt az ütésekkel szemben, míg a defektbiztos kerekek kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. A gép egy rögzítési pontnak köszönhetően daruval is rakodható. A 30 literes üzemanyagtartály nagyon hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Van egy tárolórekesz a tartozékok számára.