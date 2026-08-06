Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 C Klasszikus melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban főtengelyes szivattyúval, erős 4 pólusú motorral és robusztus acélcsővázzal – kiemelkedő ár és teljesítmény.
Nagy robusztusság és kiváló ár-teljesítmény arány: HDS 8/18-4 C Classic melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban, erős 4 pólusú motorral. A főtengely-szivattyú nagy nyomást hoz létre, és lehetővé teszi a tisztítási feladatok széles skálájának hatékony és gyors elvégzését a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal. A nyomás és a vízáramlás az igényeknek megfelelően állítható. A beépített vízszűrő távol tartja a szennyeződésrészecskéket a szivattyútól, és meghosszabbítja az állásidőt. A melegvizes technológia még a kenőanyagokat is hatékonyan bontja fel, és csökkenti a tisztítószerek használatát. A rendkívül megbízható és karbantartásbarát HDS 8/18-4 C Classic kemény körülmények közötti mindennapi használatra készült, akár építkezéseken, akár a mezőgazdaságban, az autóiparban vagy a közlekedési iparban. A robusztus, cső alakú acélváz védelmet nyújt az ütésekkel szemben, míg a defektbiztos kerekek kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. A gép egy rögzítési pontnak köszönhetően daruval is rakodható. A 30 literes üzemanyagtartály nagyon hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Van egy tárolórekesz a tartozékok számára.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
MegbízhatóságMasszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Hatékony égéstechnikaMagas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
- Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
- Darukampóval az egyszerű szállításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|300 - 800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar)
|235
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,5
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,2
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|30
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|123,7
|Csomagolási súly (kg)
|133,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1075 x 722 x 915
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Normál meleg víz
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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