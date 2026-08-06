Kärcher HDS 8/18-4 C eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a kompakt osztály legerősebb háromfázisú berendezése, amely a nagy teljesítményt kiemelkedő ergonómiával ötvözi. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, 4 pólusú motorral hajtott, három kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az eco!efficiency üzemmóddal és a beépített gőzfokozattal együtt maximális tisztítóerőt és gazdaságosságot garantál. A rezgéseket a Soft Damping System (SDS) jelentősen csökkenti, míg a precíz vegyszeradagolás a 15,5 literes tartályból történik. A csomag részét képezi a felületi teljesítményt növelő eco!Booster és az EASY!Force Advanced pisztoly Servo Control szabályozással, amely lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség közvetlen állítását. A robusztus alváz, a beépített vízszűrő, a biztonsági szelep és a vízkőmentesítő funkció garantálja a gép hosszú élettartamát még az intenzív, folyamatos igénybevétel során is.