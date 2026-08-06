Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Erőteljes HDS 8/18-4 CXA 3 fázisú melegvizes magasnyomású tisztító a kompakt osztályban eco!efficiency üzemmóddal, gőzfokozattal 15 m Ultra Guard nagynyomású tömlővel és automata dobbal.
A kompakt osztály legerősebb háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztítója, automatikus tömlődobbal: HDS 8/18-4 CXA öko!hatékonysággal és gőzfokozattal. Erőteljes, 4 pólusú motorja vízhűtéses. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. A 15 méter hosszú, Teflon® bevonatú Ultra Guard nagynyomású tömlő fel és letekerésére szolgáló automatikus tömlődob még nyomás alatt is rugalmasságot és rövid beállítási időt biztosít. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szervo vezérléssel a nyomás és a vízáramlás beállításához, a szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel az ergonomikus munkavégzést teszi lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A karbantartásbarát HDS 8/18-4 CXA nehéz körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak.
Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
- Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
- Automatikus tömlődob a biztonságos munkavégzéshez és a Teflon® bevonattal ellátott, 15 m-es Ultra Guard nagynyomású tömlő kényelmes tárolásához
Nagy hatékonyság
- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
- Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
- Integrált fúvókatároló.
- Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Intuitív kezelés a nagy, egygombos választókapcsolónak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|300 - 800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar)
|220
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|6
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,2
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|15
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|122,3
|Csomagolási súly (kg)
|134,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1260 x 650 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- Beépített automatikus tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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