Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA

Erőteljes HDS 8/18-4 CXA 3 fázisú melegvizes magasnyomású tisztító a kompakt osztályban eco!efficiency üzemmóddal, gőzfokozattal 15 m Ultra Guard nagynyomású tömlővel és automata dobbal.

A kompakt osztály legerősebb háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztítója, automatikus tömlődobbal: HDS 8/18-4 CXA öko!hatékonysággal és gőzfokozattal. Erőteljes, 4 pólusú motorja vízhűtéses. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. A 15 méter hosszú, Teflon® bevonatú Ultra Guard nagynyomású tömlő fel és letekerésére szolgáló automatikus tömlődob még nyomás alatt is rugalmasságot és rövid beállítási időt biztosít. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szervo vezérléssel a nyomás és a vízáramlás beállításához, a szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel az ergonomikus munkavégzést teszi lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A karbantartásbarát HDS 8/18-4 CXA nehéz körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak.

Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
  • Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
  • Automatikus tömlődob a biztonságos munkavégzéshez és a Teflon® bevonattal ellátott, 15 m-es Ultra Guard nagynyomású tömlő kényelmes tárolásához
Nagy hatékonyság
  • eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
  • 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
  • Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
  • Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
  • Integrált fúvókatároló.
  • Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
  • Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Intuitív kezelés a nagy, egygombos választókapcsolónak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 300 - 800
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar) 220
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Csatlakozási teljesítmény (kW) 6
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,2
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 4,2
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 15
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 122,3
Csomagolási súly (kg) 134,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1260 x 650 x 920

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
  • SDS soft rezgéscsillapító rendszer
  • Beépített automatikus tömlődob
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA
Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
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