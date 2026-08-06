A kompakt osztály legerősebb háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztítója, automatikus tömlődobbal: HDS 8/18-4 CXA öko!hatékonysággal és gőzfokozattal. Erőteljes, 4 pólusú motorja vízhűtéses. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. A 15 méter hosszú, Teflon® bevonatú Ultra Guard nagynyomású tömlő fel és letekerésére szolgáló automatikus tömlődob még nyomás alatt is rugalmasságot és rövid beállítási időt biztosít. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szervo vezérléssel a nyomás és a vízáramlás beállításához, a szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel az ergonomikus munkavégzést teszi lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A karbantartásbarát HDS 8/18-4 CXA nehéz körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak.