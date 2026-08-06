Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 CXA eB
Kärcher HDS 8/18-4 CXA eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a kompakt kategória legerősebb háromfázisú berendezése, amely a prémium felszereltséget és a maximális tisztítási hatékonyságot egyesíti.
Kärcher HDS 8/18-4 CXA eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a kompakt osztály legerősebb háromfázisú modellje, amely az integrált automatikus tömlődobbal és a 15 méteres, Teflon®-bevonatú Ultra Guard magasnyomású tömlővel minimálisra csökkenti a felkészülési időt. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, 4 pólusú motor és a három kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az eco!efficiency üzemmóddal és a speciális gőzfokozattal kiegészülve maximális tisztítóerőt garantál. A rezgéseket a Soft Damping System (SDS) csillapítja, míg a precíz nyomás- és vízmennyiség-szabályozásról a szórószáron található Servo Control gondoskodik. A csomag tartalmazza a forradalmi eco!Booster kiegészítőt is, amely növeli a tisztítási hatékonyságot és a fenntarthatóságot. A beépített vízszűrő, a biztonsági szelep és a vízkőmentesítő funkció biztosítja a gép hosszú élettartamát a legkeményebb napi igénybevétel mellett is.
Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
- Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
- Automatikus tömlőtekercs a 20 méteres nagynyomású tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához.
Nagy hatékonyság
- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
- Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
- Integrált fúvókatároló.
- Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|300 - 800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar)
|220
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|6
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,2
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|025
|Üzemanyagtartály (l)
|15
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|124,3
|Csomagolási súly (kg)
|136,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1260 x 650 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- Beépített automatikus tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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