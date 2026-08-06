Kärcher HDS 8/18-4 CXA eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a kompakt osztály legerősebb háromfázisú modellje, amely az integrált automatikus tömlődobbal és a 15 méteres, Teflon®-bevonatú Ultra Guard magasnyomású tömlővel minimálisra csökkenti a felkészülési időt. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, 4 pólusú motor és a három kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az eco!efficiency üzemmóddal és a speciális gőzfokozattal kiegészülve maximális tisztítóerőt garantál. A rezgéseket a Soft Damping System (SDS) csillapítja, míg a precíz nyomás- és vízmennyiség-szabályozásról a szórószáron található Servo Control gondoskodik. A csomag tartalmazza a forradalmi eco!Booster kiegészítőt is, amely növeli a tisztítási hatékonyságot és a fenntarthatóságot. A beépített vízszűrő, a biztonsági szelep és a vízkőmentesítő funkció biztosítja a gép hosszú élettartamát a legkeményebb napi igénybevétel mellett is.