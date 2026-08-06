A kompakt osztály legerősebb háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztítója: a HDS 9/17-4 C eco!efficiency üzemmóddal és gőzfokozattal lenyűgöz ergonómiájával és felhasználóbarátságával. Erőteljes, 4 pólusú motorja vízhűtéses. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szervovezérléssel a nyomás és a vízáramlás egyszerű beállításához, a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A karbantartás-barát HDS 9/17-4 C kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, a nagy kerekek és a kormánygörgő pedig kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.