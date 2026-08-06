A Kärcher 90 éves évfordulója: a gazdaságos eco!efficiency üzemmódnak, az optimalizált égéstechnológiának, a hosszú élettartamú nagynyomású tömlőnek és a két, precíz adagolású tisztítószer-tartálynak köszönhetően a Kärcher HDS 11/18-4 S fekete színű, forróvizes nagynyomású tisztítója lenyűgözően gazdaságos és kiváló tisztítási eredményekkel rendelkezik. A mindennapi üzemelés maximális megbízhatósága érdekében a szuperosztály belépő szintű készüléke kiváló minőségű alkatrészekkel rendelkezik, mint például a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor és a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú. A HDS 11/18-4 S kifinomult ergonómiája és felhasználóbarátsága például az energiatakarékos EASY! Force Advanced HP kioldópisztoly 1050 milliméteres szórópisztolyával, szervóvezérléssel és szabadalmaztatott fúvóka-technológiával, vagy az okos mobilitási koncepció a gép kényelmes szállításához. A vízszűrővel, biztonsági szeleppel, SDS-tömlővel és vízkőmentesítési lehetőséggel ellátott, bevált biztonságtechnológiának köszönhetően az alkatrészek is hatékony védelemben részesülnek, így biztosítva a gép magas rendelkezésre állását és hosszú élettartamát.