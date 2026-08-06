Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Évfordulóhoz méltó forróvizes magasnyomású mosó a szuperosztályban, fekete színben. Alacsony fordulatszámú, 4 pólusú, vízhűtéses villanymotorral és gazdaságos eco!efficiency üzemmóddal.
A Kärcher 90 éves évfordulója: a gazdaságos eco!efficiency üzemmódnak, az optimalizált égéstechnológiának, a hosszú élettartamú nagynyomású tömlőnek és a két, precíz adagolású tisztítószer-tartálynak köszönhetően a Kärcher HDS 11/18-4 S fekete színű, forróvizes nagynyomású tisztítója lenyűgözően gazdaságos és kiváló tisztítási eredményekkel rendelkezik. A mindennapi üzemelés maximális megbízhatósága érdekében a szuperosztály belépő szintű készüléke kiváló minőségű alkatrészekkel rendelkezik, mint például a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor és a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú. A HDS 11/18-4 S kifinomult ergonómiája és felhasználóbarátsága például az energiatakarékos EASY! Force Advanced HP kioldópisztoly 1050 milliméteres szórópisztolyával, szervóvezérléssel és szabadalmaztatott fúvóka-technológiával, vagy az okos mobilitási koncepció a gép kényelmes szállításához. A vízszűrővel, biztonsági szeleppel, SDS-tömlővel és vízkőmentesítési lehetőséggel ellátott, bevált biztonságtechnológiának köszönhetően az alkatrészek is hatékony védelemben részesülnek, így biztosítva a gép magas rendelkezésre állását és hosszú élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Számos beépített tartozéktároló
- Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
- Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
Tisztítószer-adagolás
- Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1100
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|6,5
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|5,2
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|157,7
|Csomagolási súly (kg)
|167,6
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Kezelőpanel fénykijelzővel
- Nyomáslekapcsolás
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- 2 tisztítószertartály
- Szárazonfutás elleni védelem
Alkalmazási területek
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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