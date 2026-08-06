Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition

Évfordulóhoz méltó forróvizes magasnyomású mosó a szuperosztályban, fekete színben. Alacsony fordulatszámú, 4 pólusú, vízhűtéses villanymotorral és gazdaságos eco!efficiency üzemmóddal.

A Kärcher 90 éves évfordulója: a gazdaságos eco!efficiency üzemmódnak, az optimalizált égéstechnológiának, a hosszú élettartamú nagynyomású tömlőnek és a két, precíz adagolású tisztítószer-tartálynak köszönhetően a Kärcher HDS 11/18-4 S fekete színű, forróvizes nagynyomású tisztítója lenyűgözően gazdaságos és kiváló tisztítási eredményekkel rendelkezik. A mindennapi üzemelés maximális megbízhatósága érdekében a szuperosztály belépő szintű készüléke kiváló minőségű alkatrészekkel rendelkezik, mint például a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor és a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú. A HDS 11/18-4 S kifinomult ergonómiája és felhasználóbarátsága például az energiatakarékos EASY! Force Advanced HP kioldópisztoly 1050 milliméteres szórópisztolyával, szervóvezérléssel és szabadalmaztatott fúvóka-technológiával, vagy az okos mobilitási koncepció a gép kényelmes szállításához. A vízszűrővel, biztonsági szeleppel, SDS-tömlővel és vízkőmentesítési lehetőséggel ellátott, bevált biztonságtechnológiának köszönhetően az alkatrészek is hatékony védelemben részesülnek, így biztosítva a gép magas rendelkezésre állását és hosszú élettartamát.

Jellemzők és előnyök
Számos beépített tartozéktároló
  • Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
  • Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1100
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 6,5
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 5,2
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 157,7
Csomagolási súly (kg) 167,6

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Kezelőpanel fénykijelzővel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • SDS soft rezgéscsillapító rendszer
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Magasnyomású mosó HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Alkalmazási területek
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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