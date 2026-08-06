A HDS 13/20-4 S Classic mobil forró vizes magasnyomású tisztítót kihívást jelentő körülmények közötti használatra fejlesztették ki, például építkezéseken, a mezőgazdaságban, az autóiparban és a szállítmányozásban, és kiemelkedik a legjobb teljesítményével, egyszerű kezelhetőségével és nagyon jó ár/teljesítmény arányával. A robusztus acélvázzal ellátott nyitott kialakításnak köszönhetően minden lényeges alkatrész bármikor hozzáférhető és nagyon könnyen karbantartható. A szuperosztályú gép középpontjában a nagy teljesítményű, sárgaréz hengerfejjel és kerámia hüvelyekkel ellátott dugattyúval ellátott forgattyús szivattyú áll, míg a kis fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor biztonságos és tartós működést biztosít. A kívánt üzemi nyomás és a vízáram is kényelmesen beállítható közvetlenül a szivattyún, amelyet bevált biztonságtechnika véd. A 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően még a nagyon hosszú tisztítási munkák is könnyedén elvégezhetők, míg a Classic nagynyomású pisztoly alapfelszereltségben biztosítja a legjobb tisztítási eredményeket. A kapcsolható eco!efficiency üzemmód lehetővé teszi azt is, hogy a munkát a nagyon gazdaságos 60°C-os hőmérséklet-tartományban, teljes vízáramlás mellett végezzük.