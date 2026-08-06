Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic
Megbízható, robusztus és mobil: a szuperosztályú, acélcsővázzal és forgattyús tengelyű szivattyúval ellátott forróvizes magasnyomású tisztító a napi használat során a legkeményebb körülmények között is lenyűgöző.
A HDS 13/20-4 S Classic mobil forró vizes magasnyomású tisztítót kihívást jelentő körülmények közötti használatra fejlesztették ki, például építkezéseken, a mezőgazdaságban, az autóiparban és a szállítmányozásban, és kiemelkedik a legjobb teljesítményével, egyszerű kezelhetőségével és nagyon jó ár/teljesítmény arányával. A robusztus acélvázzal ellátott nyitott kialakításnak köszönhetően minden lényeges alkatrész bármikor hozzáférhető és nagyon könnyen karbantartható. A szuperosztályú gép középpontjában a nagy teljesítményű, sárgaréz hengerfejjel és kerámia hüvelyekkel ellátott dugattyúval ellátott forgattyús szivattyú áll, míg a kis fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor biztonságos és tartós működést biztosít. A kívánt üzemi nyomás és a vízáram is kényelmesen beállítható közvetlenül a szivattyún, amelyet bevált biztonságtechnika véd. A 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően még a nagyon hosszú tisztítási munkák is könnyedén elvégezhetők, míg a Classic nagynyomású pisztoly alapfelszereltségben biztosítja a legjobb tisztítási eredményeket. A kapcsolható eco!efficiency üzemmód lehetővé teszi azt is, hogy a munkát a nagyon gazdaságos 60°C-os hőmérséklet-tartományban, teljes vízáramlás mellett végezzük.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
MegbízhatóságBevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Hatékony égéstechnikaMagas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
- Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
- Darukampóval az egyszerű szállításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|600 - 1300
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|8,9
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|7,2
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|9,5
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|30
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|157
|Csomagolási súly (kg)
|167
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1075 x 722 x 915
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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