Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic

Megbízható, robusztus és mobil: a szuperosztályú, acélcsővázzal és forgattyús tengelyű szivattyúval ellátott forróvizes magasnyomású tisztító a napi használat során a legkeményebb körülmények között is lenyűgöző.

A HDS 13/20-4 S Classic mobil forró vizes magasnyomású tisztítót kihívást jelentő körülmények közötti használatra fejlesztették ki, például építkezéseken, a mezőgazdaságban, az autóiparban és a szállítmányozásban, és kiemelkedik a legjobb teljesítményével, egyszerű kezelhetőségével és nagyon jó ár/teljesítmény arányával. A robusztus acélvázzal ellátott nyitott kialakításnak köszönhetően minden lényeges alkatrész bármikor hozzáférhető és nagyon könnyen karbantartható. A szuperosztályú gép középpontjában a nagy teljesítményű, sárgaréz hengerfejjel és kerámia hüvelyekkel ellátott dugattyúval ellátott forgattyús szivattyú áll, míg a kis fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor biztonságos és tartós működést biztosít. A kívánt üzemi nyomás és a vízáram is kényelmesen beállítható közvetlenül a szivattyún, amelyet bevált biztonságtechnika véd. A 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően még a nagyon hosszú tisztítási munkák is könnyedén elvégezhetők, míg a Classic nagynyomású pisztoly alapfelszereltségben biztosítja a legjobb tisztítási eredményeket. A kapcsolható eco!efficiency üzemmód lehetővé teszi azt is, hogy a munkát a nagyon gazdaságos 60°C-os hőmérséklet-tartományban, teljes vízáramlás mellett végezzük.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic: Megbízhatóság
Megbízhatóság
Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic: Hatékony égéstechnika
Hatékony égéstechnika
Magas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
  • Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
  • Darukampóval az egyszerű szállításhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 600 - 1300
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 8,9
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 7,2
Csatlakozási teljesítmény (kW) 9,5
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 30
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 157
Csomagolási súly (kg) 167
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1075 x 722 x 915

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
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