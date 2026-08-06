Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C

Erőteljes, robusztus és sokoldalú: új orbitális egytárcsás gépünk, a BDS 43 / Orbital C kombinált orbitális és rotációs mozgással a maximális tisztítási hatékonyság érdekében.

Maximális takarítási hatékonyság, sokféle alkalmazási terület, felhasználóbarát kezelhetőség: az új orbitális egytárcsás gépünk, a BDS 43 / Orbital C, különösen az épülettisztítás területén mutat lenyűgöző eredményeket, legyen szó irodákról, a kiskereskedelmi szektorról, kórházakról vagy iskolákról. Az innovatív technológiával a gép az orbitális és rotációs mozgásokat állandó rezgéssé ötvözi, ezáltal sokféle alkalmazási lehetőséget kínálva a mély súrolástól kezdve a polírozáson és kristályosításon át a bevonatok eltávolításáig. 43 centiméteres munkaszélessége szűk vagy sűrűn berendezett területeken is lehetővé teszi a munkát.

Jellemzők és előnyök
Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C: Intuitív és egyszerű kezelés
Intuitív és egyszerű kezelés
Kényelmesen és könnyen kezelhető. Nagyon jó egyensúly és csendes működés. Segít kiküszöbölni a működésből adódó hibákat.
Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C: Fordított fogantyú mód
Fordított fogantyú mód
Megnöveli a kefe nyomását 38-ról akár 55 kilogrammra is. Nagy tisztítási hatékonyság nehéz körülmények között is. Könnyű munka szűk helyeken is.
Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C: 90 ° -ban dönthető fej
90 ° -ban dönthető fej
Lehetővé teszi a pad egyszerű és gyors cseréjét. Növeli a kényelmet, nem hagy a padlón nedves foltokat.
Roto-orbitális mozgás
  • Kiváló súrolási eredmény, akár 50% -kal kevesebb tisztítási idő mellett.
  • Kiváló tisztítási eredmény minden padlótípus esetében.
  • Alacsony takarítási és betanítási költségek.
Erőteljes motor
  • Robusztus méret, hosszú élettartam
  • Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek
  • Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Munkamagasság (mm) 100
Tartály, friss mosó (l) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 60
Kefenyomás (kg) 38 - 55
Oszcillációk (O/min) 1500
Zajszint (dB (A)) 54
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 52,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1070 x 570 x 430

A csomag tartalma

  • Tartály: 12 l
  • Meghajtó tárcsa

Felszereltség

  • Hálózati üzem

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális irodákban, gyártósorokon, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, kórházakban és iskolákban
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