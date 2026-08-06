Maximális takarítási hatékonyság, sokféle alkalmazási terület, felhasználóbarát kezelhetőség: az új orbitális egytárcsás gépünk, a BDS 43 / Orbital C, különösen az épülettisztítás területén mutat lenyűgöző eredményeket, legyen szó irodákról, a kiskereskedelmi szektorról, kórházakról vagy iskolákról. Az innovatív technológiával a gép az orbitális és rotációs mozgásokat állandó rezgéssé ötvözi, ezáltal sokféle alkalmazási lehetőséget kínálva a mély súrolástól kezdve a polírozáson és kristályosításon át a bevonatok eltávolításáig. 43 centiméteres munkaszélessége szűk vagy sűrűn berendezett területeken is lehetővé teszi a munkát.