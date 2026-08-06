Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C
Erőteljes, robusztus és sokoldalú: új orbitális egytárcsás gépünk, a BDS 43 / Orbital C kombinált orbitális és rotációs mozgással a maximális tisztítási hatékonyság érdekében.
Maximális takarítási hatékonyság, sokféle alkalmazási terület, felhasználóbarát kezelhetőség: az új orbitális egytárcsás gépünk, a BDS 43 / Orbital C, különösen az épülettisztítás területén mutat lenyűgöző eredményeket, legyen szó irodákról, a kiskereskedelmi szektorról, kórházakról vagy iskolákról. Az innovatív technológiával a gép az orbitális és rotációs mozgásokat állandó rezgéssé ötvözi, ezáltal sokféle alkalmazási lehetőséget kínálva a mély súrolástól kezdve a polírozáson és kristályosításon át a bevonatok eltávolításáig. 43 centiméteres munkaszélessége szűk vagy sűrűn berendezett területeken is lehetővé teszi a munkát.
Jellemzők és előnyök
Intuitív és egyszerű kezelésKényelmesen és könnyen kezelhető. Nagyon jó egyensúly és csendes működés. Segít kiküszöbölni a működésből adódó hibákat.
Fordított fogantyú módMegnöveli a kefe nyomását 38-ról akár 55 kilogrammra is. Nagy tisztítási hatékonyság nehéz körülmények között is. Könnyű munka szűk helyeken is.
90 ° -ban dönthető fejLehetővé teszi a pad egyszerű és gyors cseréjét. Növeli a kényelmet, nem hagy a padlón nedves foltokat.
Roto-orbitális mozgás
- Kiváló súrolási eredmény, akár 50% -kal kevesebb tisztítási idő mellett.
- Kiváló tisztítási eredmény minden padlótípus esetében.
- Alacsony takarítási és betanítási költségek.
Erőteljes motor
- Robusztus méret, hosszú élettartam
- Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek
- Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Munkamagasság (mm)
|100
|Tartály, friss mosó (l)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|60
|Kefenyomás (kg)
|38 - 55
|Oszcillációk (O/min)
|1500
|Zajszint (dB (A))
|54
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|52,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1070 x 570 x 430
A csomag tartalma
- Tartály: 12 l
- Meghajtó tárcsa
Felszereltség
- Hálózati üzem
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális irodákban, gyártósorokon, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, kórházakban és iskolákban
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