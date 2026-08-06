A BR 47/35 ESC készülékkel történő tisztítás a mozgólépcső működése közben történik. Mindegy, hogy alap vagy karbantartó tisztítás - a mozgólépcső-tisztítók gyors és tiszta eredményt érnek el minden mozgójárdán és mozgólépcsőn. Közben a mozgólépcső tovább üzemelhet. Rendkívüli visszaszívási teljesítmény: Az erőteljes két szívóturbina a 4 egyenes szívótömlővel és az illeszkedő fésűkkel megbízhatóan visszaszívja a felgyűlt vizet. Megakadályozza, hogy a víz a gépaknából a mozgólépcsőre csöpögjön. A fésűk, melyek a mozgólépcső vájataiba illeszkednek, biztosítják a szükséges vákuumot. A különböző típusú mozgólépcsőkhöz különböző fésűk kaphatók. Ezáltal a készülék a nedvességet azonnal fel tudja szívni a mozgólépcsőről.