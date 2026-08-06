Mozgólépcső tisztító BR 47/35 Esc Ep
Mozgólépcsők és mozgójárdák alap- és köztes tisztításához. Felületi teljesítménye: 2-3 mozgólépcső/mozgójárda / óra (karbantartó tisztítás).
A BR 47/35 ESC készülékkel történő tisztítás a mozgólépcső működése közben történik. Mindegy, hogy alap vagy karbantartó tisztítás - a mozgólépcső-tisztítók gyors és tiszta eredményt érnek el minden mozgójárdán és mozgólépcsőn. Közben a mozgólépcső tovább üzemelhet. Rendkívüli visszaszívási teljesítmény: Az erőteljes két szívóturbina a 4 egyenes szívótömlővel és az illeszkedő fésűkkel megbízhatóan visszaszívja a felgyűlt vizet. Megakadályozza, hogy a víz a gépaknából a mozgólépcsőre csöpögjön. A fésűk, melyek a mozgólépcső vájataiba illeszkednek, biztosítják a szükséges vákuumot. A különböző típusú mozgólépcsőkhöz különböző fésűk kaphatók. Ezáltal a készülék a nedvességet azonnal fel tudja szívni a mozgólépcsőről.
Jellemzők és előnyök
Rendkívüli visszaszívási teljesítmény
- A nagyon erőteljes két szívóturbinával, kiegészítve 4 egyenes szívótömlővel és a hozzáillő fésűkkel a kihordott vizet megbízhatóan visszaszívja.
- Megakadályozza, hogy a víz a mozgólépcső gépaknájába csepegjen.
A mozgólépcsőhöz van kialakítva.
- A mozgólépcső réseibe kapaszkodó fésűk gondoskodnak a szükséges alulnyomásról.
- Különböző mozgólépcső-típusokhoz és különféle fésűkkel kapható. A nedvességet optimálisan felszívja a lépcsőről.
Kényelmes felállás a készülék oldalán az üzemelés alatt.
- Az egyszerű kezelésért
Kefe- és fésűcsere szerszám nélkül.
- Üres tartálynál a kefék és a fésűk egészen egyszerűen kicserélhetők.
A kefefejet a mozgólépcsőre süllyesztik.
- Biztos kezelés
Kiváló minőség
- Kiváló minőségű alkatrészek a karbantartási szükségletet minimálisra csökkentik.
Nincs rezgési vibráció
- Több kényelem.
Erőteljes szívóturbina
- A rendkívül jó szívásteljesítményért. 4 egyenes szívótömlővel és a hozzáillő fésűkkel kiegészítve a kihordott vizet megbízhatóan visszaszívja.
Rövid kefefej
- Univerzális használatra. Így olyan mozgólépcsőket is tisztíthat, melyek 1,5 fok után emelkedni kezdenek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|470
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|35 / 35
|Kefefordulatszám (fordulat)
|870 - 1090
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 1
|Zajszint (dB (A))
|75
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1129 x 480 x 1031
A csomag tartalma
- Tisztítókefék
- Felvevő kefék
- Hálózati üzem
Felszereltség
- Szívómotor: 800 W
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