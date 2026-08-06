Mozgólépcső tisztító BR 47/35 Esc Ep

Mozgólépcsők és mozgójárdák alap- és köztes tisztításához. Felületi teljesítménye: 2-3 mozgólépcső/mozgójárda / óra (karbantartó tisztítás).

A BR 47/35 ESC készülékkel történő tisztítás a mozgólépcső működése közben történik. Mindegy, hogy alap vagy karbantartó tisztítás - a mozgólépcső-tisztítók gyors és tiszta eredményt érnek el minden mozgójárdán és mozgólépcsőn. Közben a mozgólépcső tovább üzemelhet. Rendkívüli visszaszívási teljesítmény: Az erőteljes két szívóturbina a 4 egyenes szívótömlővel és az illeszkedő fésűkkel megbízhatóan visszaszívja a felgyűlt vizet. Megakadályozza, hogy a víz a gépaknából a mozgólépcsőre csöpögjön. A fésűk, melyek a mozgólépcső vájataiba illeszkednek, biztosítják a szükséges vákuumot. A különböző típusú mozgólépcsőkhöz különböző fésűk kaphatók. Ezáltal a készülék a nedvességet azonnal fel tudja szívni a mozgólépcsőről.

Jellemzők és előnyök
Rendkívüli visszaszívási teljesítmény
  • A nagyon erőteljes két szívóturbinával, kiegészítve 4 egyenes szívótömlővel és a hozzáillő fésűkkel a kihordott vizet megbízhatóan visszaszívja.
  • Megakadályozza, hogy a víz a mozgólépcső gépaknájába csepegjen.
A mozgólépcsőhöz van kialakítva.
  • A mozgólépcső réseibe kapaszkodó fésűk gondoskodnak a szükséges alulnyomásról.
  • Különböző mozgólépcső-típusokhoz és különféle fésűkkel kapható. A nedvességet optimálisan felszívja a lépcsőről.
Kényelmes felállás a készülék oldalán az üzemelés alatt.
  • Az egyszerű kezelésért
Kefe- és fésűcsere szerszám nélkül.
  • Üres tartálynál a kefék és a fésűk egészen egyszerűen kicserélhetők.
A kefefejet a mozgólépcsőre süllyesztik.
  • Biztos kezelés
Kiváló minőség
  • Kiváló minőségű alkatrészek a karbantartási szükségletet minimálisra csökkentik.
Nincs rezgési vibráció
  • Több kényelem.
Erőteljes szívóturbina
  • A rendkívül jó szívásteljesítményért. 4 egyenes szívótömlővel és a hozzáillő fésűkkel kiegészítve a kihordott vizet megbízhatóan visszaszívja.
Rövid kefefej
  • Univerzális használatra. Így olyan mozgólépcsőket is tisztíthat, melyek 1,5 fok után emelkedni kezdenek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 470
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 35 / 35
Kefefordulatszám (fordulat) 870 - 1090
Vízfogyasztás (l/min) max. 1
Zajszint (dB (A)) 75
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1129 x 480 x 1031

A csomag tartalma

  • Tisztítókefék
  • Felvevő kefék
  • Hálózati üzem

Felszereltség

  • Szívómotor: 800 W
Mozgólépcső tisztító BR 47/35 Esc Ep

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