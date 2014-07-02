Polírozógép BDP 50/1500 C
A BDP 50/1500 C Ultra-High-Speed polírozógép akár 30 % -kal nagyobb teljesítményt ér el a sima magasfényű padlók polírozásakor a hagyományos High-Speed gépekhez képest.
A BDP 50/1500 C polírozógép kompakt méretei és kerekei miatt egyszerűen irányítható. Az 1500 U/perc fordulatszámával a készülék ragyogó polírozási eredményt nyújt. Az egyszerűen érthető kezelőpanelnek köszönhetően a gép kezelése rendkívül könnyű. A porfogó gondoskodik arról, hogy a polírozás során keletkező por a gép alatt maradjon. A port passzív felszívással a portartályba gyűjti (1 liter), így polírozáskor csökken a porterhelés. A készülék fordulékony, ezáltal könnyen mozgatható és maximálisan hatékony. Az állítható markolat garantálja, hogy a felhasználónak a munkavégzés komfortos legyen. A készülék kis helyen tárolható a felhajtható tolókarnak köszönhetően. Az emelőrúd megakadályozza a véletlen indítást és leállítja a készüléket, amint a kezelő elengedi a kart. Az úszó padhajtó tányér automatikusan beáll a felülethez. Rugómentesített és biztosítja az optimális felületi nyomást. Az opcionálisan kapható Spray-Cleaning beépítőkészlet gondoskodik arról, hogy a tisztítószert csak oda szórja ki, ahol tényleg szükséges.
Jellemzők és előnyök
Beépített porelszívás
- A porfogó gondoskodik arról, hogy a polírozás során keletkező por a gép alatt maradjon. A port passzív felszívással a portartályba gyűjti, így polírozáskor csökken a porterhelés.
- Az összegyűjtött por egyszerűen kiüríthető, a porzsák többször felhasználható.
Automatikus felületi nyomás
- A padtartónak rugós csapágyazása van. A felületi nyomást a készülék automatikusan szabályozza és gondoskodik az egyenletes polírozási eredményről.
- A pad teljes felületen fekszik és követi a padló egyenetlenségeit.
Magas teljesítőképesség
- Az 1500 1/min fordulat gondoskodik a megfelelő polírozási eredményről.
beépített seprőmű
- Jó iránytartás; nem tér ki jobbra vagy balra, könnyen kezelhető
kompakt
- A kompakt BDP 50/1500 C rendkívül jól manőverezhető.
Szíjmeghajtású motor
- Nagyon halk.
hálózati üzemmód
- hosszú megszakítás nélküli munkavégzés
Pad hajtó tányér központi zárral
- A Pad-ek biztosan rögzíthetők.
Központi vezetőkerék
- Szegélyközeli tisztítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1500
|Kefenyomás (g / cm²)
|4
|Zajszint (dB (A))
|56 - 61
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|35,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1215 x 580 x 1115
A csomag tartalma
- Meghajtó tárcsa
Felszereltség
- Porelszívás
- Hálózati üzem
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