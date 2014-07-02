Polírozógép BDP 50/1500 C

A BDP 50/1500 C Ultra-High-Speed polírozógép akár 30 % -kal nagyobb teljesítményt ér el a sima magasfényű padlók polírozásakor a hagyományos High-Speed gépekhez képest.

A BDP 50/1500 C polírozógép kompakt méretei és kerekei miatt egyszerűen irányítható. Az 1500 U/perc fordulatszámával a készülék ragyogó polírozási eredményt nyújt. Az egyszerűen érthető kezelőpanelnek köszönhetően a gép kezelése rendkívül könnyű. A porfogó gondoskodik arról, hogy a polírozás során keletkező por a gép alatt maradjon. A port passzív felszívással a portartályba gyűjti (1 liter), így polírozáskor csökken a porterhelés. A készülék fordulékony, ezáltal könnyen mozgatható és maximálisan hatékony. Az állítható markolat garantálja, hogy a felhasználónak a munkavégzés komfortos legyen. A készülék kis helyen tárolható a felhajtható tolókarnak köszönhetően. Az emelőrúd megakadályozza a véletlen indítást és leállítja a készüléket, amint a kezelő elengedi a kart. Az úszó padhajtó tányér automatikusan beáll a felülethez. Rugómentesített és biztosítja az optimális felületi nyomást. Az opcionálisan kapható Spray-Cleaning beépítőkészlet gondoskodik arról, hogy a tisztítószert csak oda szórja ki, ahol tényleg szükséges.

Jellemzők és előnyök
Beépített porelszívás
  • A porfogó gondoskodik arról, hogy a polírozás során keletkező por a gép alatt maradjon. A port passzív felszívással a portartályba gyűjti, így polírozáskor csökken a porterhelés.
  • Az összegyűjtött por egyszerűen kiüríthető, a porzsák többször felhasználható.
Automatikus felületi nyomás
  • A padtartónak rugós csapágyazása van. A felületi nyomást a készülék automatikusan szabályozza és gondoskodik az egyenletes polírozási eredményről.
  • A pad teljes felületen fekszik és követi a padló egyenetlenségeit.
Magas teljesítőképesség
  • Az 1500 1/min fordulat gondoskodik a megfelelő polírozási eredményről.
beépített seprőmű
  • Jó iránytartás; nem tér ki jobbra vagy balra, könnyen kezelhető
kompakt
  • A kompakt BDP 50/1500 C rendkívül jól manőverezhető.
Szíjmeghajtású motor
  • Nagyon halk.
hálózati üzemmód
  • hosszú megszakítás nélküli munkavégzés
Pad hajtó tányér központi zárral
  • A Pad-ek biztosan rögzíthetők.
Központi vezetőkerék
  • Szegélyközeli tisztítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefefordulatszám (fordulat) 1500
Kefenyomás (g / cm²) 4
Zajszint (dB (A)) 56 - 61
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 35,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1215 x 580 x 1115

A csomag tartalma

  • Meghajtó tárcsa

Felszereltség

  • Porelszívás
  • Hálózati üzem
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