A BDP 50/1500 C polírozógép kompakt méretei és kerekei miatt egyszerűen irányítható. Az 1500 U/perc fordulatszámával a készülék ragyogó polírozási eredményt nyújt. Az egyszerűen érthető kezelőpanelnek köszönhetően a gép kezelése rendkívül könnyű. A porfogó gondoskodik arról, hogy a polírozás során keletkező por a gép alatt maradjon. A port passzív felszívással a portartályba gyűjti (1 liter), így polírozáskor csökken a porterhelés. A készülék fordulékony, ezáltal könnyen mozgatható és maximálisan hatékony. Az állítható markolat garantálja, hogy a felhasználónak a munkavégzés komfortos legyen. A készülék kis helyen tárolható a felhajtható tolókarnak köszönhetően. Az emelőrúd megakadályozza a véletlen indítást és leállítja a készüléket, amint a kezelő elengedi a kart. Az úszó padhajtó tányér automatikusan beáll a felülethez. Rugómentesített és biztosítja az optimális felületi nyomást. Az opcionálisan kapható Spray-Cleaning beépítőkészlet gondoskodik arról, hogy a tisztítószert csak oda szórja ki, ahol tényleg szükséges.