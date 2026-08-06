A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a B 110 R akkumulátoros felülős súroló-szívógépünk külső áramforráshoz való hozzáféréssel rendelkező bármely helyszínen könnyedén feltölthető. A 2 tárcsás kefével, 75 centiméteres munkaszélességgel, valamint a különösen karcsú és kompakt kialakításával ez a kiválóan manőverezhető és mozgékony gép sarkokkal rendelkező területek tisztítására is ideális. Az EASY Operation kapcsolóval, a színkódolt kezelőelemekkel és a 30 nyelven megadható összes fontos beállítást mutató színes kijelzővel hihetetlenül egyszerűen kezelhető. Ezt támogatja az innovatív KIK kulcsrendszer, amely lényegében kizárja a működési hibákat. A 110 literes frissvíztartály feltöltése az Auto Fill funkcióval történik, így időt takarít meg, a bármikor módosítható sebességfüggő vízadagolás pedig alacsony fogyasztást biztosít. A felhasználók emellett kivételesen előnyösnek találják a kényelmes ülésmagasság-állítást, valamint a passzív biztonságot növelő nappali menetfényt is.