A B 300 RI Diesel felülős kombinált súroló-szívógépünket a jobb oldalára szerelt oldalsó súrolófedélzet, egy extra nagy hengerkefe és egy 300 literes víztartály teszi ideálissá a nagy felületek alapos tisztítására. A kiváló szívást a széles és ívelt gumibetét biztosítja, míg a tartály magasürítése a hulladék egyszerű és kényelmes kiürítését biztosítja. Az oldalsó súrolófelület rugósan van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében. Ez a felület a munkaszélességet körülbelül 1300 mm-re növeli, és lehetővé teszi a falak és az élek mentén történő tisztítást is. Ez a dízelüzemű gép időtakarékos súrolást és söprést tesz lehetővé egyetlen menetben, rendkívül robusztus, ezért a legkeményebb munkák elvégzésére is alkalmas. A kezelők számára előnyös a megemelt üléspozíció, valamint a készülék könnyű és kényelmes kezelése is.