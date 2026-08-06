Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Vonzó árú, akkumulátoros súrolószárító BD 50/70 R Classic. 70 literes tartállyal, tárcsás kefefejjel és hosszú élettartamú, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral.

A BD 50/70 R Classic Bp egy kompakt akkumulátoros súrológép, amely kiváló ár-teljesítmény aránnyal, jó tisztítási teljesítménnyel, számos hasznos felszerelési részlettel és nagyon könnyű kezelhetőségével nyűgöz le. Kompakt kialakításának köszönhetően komoly alternatívája a mögöttes gépeknek, anélkül, hogy a felhasználónak le kellene mondania a kényelemről. A színkódolt kezelőelemek különösen egyszerű kezelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor gyors és közbenső töltési lehetőséggel biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását. Az alapfelszereltséghez tartozó Home Base, amely felszerelhető horgokkal a takarítóeszközök szállítására, valamint opcionális kiegészítő felszerelésekkel, mint például szemetestartó tartó vagy előseprő felmosó, teszi teljessé a BD 50/70 R Classic Bp egyszerű, de hatékonyabb koncepcióját.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül.
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Tárcsakefe technika
Tárcsakefe technika
Masszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel. Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek. Kefecsere
Kompakt és keskeny dizájn
  • Különösen fordulékony készülék.
  • Jó rálátás a tisztítandó felületekre.
  • Egyszerű szállítás
Opcionális tartozék: előseprőmop
  • Felveszi a száraz szennyeződést ezzel elősegítve a tisztítási eljárást
  • Segít eltávolítani a dugulást a csatornából
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 70 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 2805
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2000
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,6 / 90
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Akkumulátortöltési idő (h) 8
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 13 / 20
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) 1400
Megengedett össztömeg (kg) 345
Súly tartozékok nélkül (kg) 112
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1310 x 590 x 1060

A csomag tartalma

  • Akkumulátor
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Kärcher szín- és működési koncepció
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

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