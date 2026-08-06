Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Vonzó árú, akkumulátoros súrolószárító BD 50/70 R Classic. 70 literes tartállyal, tárcsás kefefejjel és hosszú élettartamú, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral.
A BD 50/70 R Classic Bp egy kompakt akkumulátoros súrológép, amely kiváló ár-teljesítmény aránnyal, jó tisztítási teljesítménnyel, számos hasznos felszerelési részlettel és nagyon könnyű kezelhetőségével nyűgöz le. Kompakt kialakításának köszönhetően komoly alternatívája a mögöttes gépeknek, anélkül, hogy a felhasználónak le kellene mondania a kényelemről. A színkódolt kezelőelemek különösen egyszerű kezelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor gyors és közbenső töltési lehetőséggel biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását. Az alapfelszereltséghez tartozó Home Base, amely felszerelhető horgokkal a takarítóeszközök szállítására, valamint opcionális kiegészítő felszerelésekkel, mint például szemetestartó tartó vagy előseprő felmosó, teszi teljessé a BD 50/70 R Classic Bp egyszerű, de hatékonyabb koncepcióját.
Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőségÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorHosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül.
Tárcsakefe technikaMasszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel. Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek. Kefecsere
Kompakt és keskeny dizájn
- Különösen fordulékony készülék.
- Jó rálátás a tisztítandó felületekre.
- Egyszerű szállítás
Opcionális tartozék: előseprőmop
- Felveszi a száraz szennyeződést ezzel elősegítve a tisztítási eljárást
- Segít eltávolítani a dugulást a csatornából
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|70 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|2805
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2000
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Akkumulátortöltési idő (h)
|8
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|13 / 20
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|1400
|Megengedett össztömeg (kg)
|345
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|112
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1310 x 590 x 1060
A csomag tartalma
- Akkumulátor
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Kärcher szín- és működési koncepció
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