A BD 50/70 R Classic Bp egy kompakt akkumulátoros súrológép, amely kiváló ár-teljesítmény aránnyal, jó tisztítási teljesítménnyel, számos hasznos felszerelési részlettel és nagyon könnyű kezelhetőségével nyűgöz le. Kompakt kialakításának köszönhetően komoly alternatívája a mögöttes gépeknek, anélkül, hogy a felhasználónak le kellene mondania a kényelemről. A színkódolt kezelőelemek különösen egyszerű kezelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor gyors és közbenső töltési lehetőséggel biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását. Az alapfelszereltséghez tartozó Home Base, amely felszerelhető horgokkal a takarítóeszközök szállítására, valamint opcionális kiegészítő felszerelésekkel, mint például szemetestartó tartó vagy előseprő felmosó, teszi teljessé a BD 50/70 R Classic Bp egyszerű, de hatékonyabb koncepcióját.