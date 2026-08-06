Erőteljes és akkumulátoros: Kompakt és vékony kialakításának köszönhetően a BD 50/70 R Classic súrológépünk nagyfokú mozgékonyságot és manőverezhetőséget kínál, ezért nagyon könnyen szállítható. A nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, 90 Ah kapacitású, bármikor újratölthető lítium-ion akkumulátorral, valamint a 70 literes tartálytérfogattal felszerelve a padlótisztításhoz is bővíthető alkalmazásokkal rendelkezik. Ezen túlmenően a BD 50/70 R Classic számos hasznos és opcionális felszerelési részletet tesz lehetővé, mint például a kézi tisztítóeszközök szállítására alkalmas horgokkal ellátott Home Base, előseprő felmosó vagy szemetestartó tartó.