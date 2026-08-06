Robusztus, kompakt, sokoldalú és felhasználóbarát: Az akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógépünk, a BD 50/55 W Classic Pack tudja, hogyan kell lenyűgöző eredményeket elérni a különböző helyszíneken végzett mindennapi takarítás során. Legyen szó kiskereskedelemről vagy iparról: Az 51 cm munkaszélességű és 27 kilogrammos érintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej, a két nagy 55 literes tartály, valamint a 850 mm széles gumibetét biztosítja a makulátlan tisztítási eredményeket. A tárcsás kefefej és a gumibetét kiváló minőségű alumíniumból készült, és úgy tervezték őket, hogy nagyon hosszú élettartamúak legyenek. A tisztítandó területre való kiváló rálátás, a beépített vontatóhajtás és a kényelmes négykerekű rendszer is mind-mind kiemeli a BD 50/55 W Classic Pack magas szintű felhasználóbarát jellegét. A BD 50/55 W Classic Pack egy hosszú élettartamú, 80 Ah kapacitású AGM akkumulátorral van felszerelve, amely a készülékhez tartozó külső akkumulátortöltővel tölthető fel.