Egyszerű koncepció, könnyű használat, könnyű karbantartás: Akkumulátoros BD 70/75 W Classic Bp Pack tolós súrológépünk rendkívül felhasználóbarát és nagyszerű tisztítási teljesítményt nyújt az állítható kefeérintkezési nyomással rendelkező dupla tárcsás kefefejnek és az alumínium szívógerendának köszönhetően. A robusztus, rendkívül kompakt gép emellett rendkívül jól manőverezhető és sokoldalúan használható. A 75 literes tartálytérfogat és az új 180 Ah-s lítium-ion akkumulátor is könnyedén biztosítja a hosszú üzemidőt. Az 50 Amper töltőárammal gyorsan feltölthető akkumulátor emellett rendkívül magas ciklusstabilitással nyűgöz le, ami lehetővé teszi a közbenső töltést, így biztosítva a gép magas rendelkezésre állását.