Súroló-szívógép BR 40/10 C Anniversary Edition

A BR 40/10 C Anniversary Edition fekete színben. A kompakt és nagy teljesítményű gép munkaszélessége 400 mm, tartálya pedig 10 liter.

A Kärcher 90. évfordulója: a fekete színű BR 40/10 C Anniversary Edition rugalmas opció a különféle alkalmazásokhoz. Csendesen súrol és porszívózik mindkét irányban. Összecsukható tolófogantyúval és kivehető tartályokkal rendelkezik, melyek zárt hordozófogantyúval könnyen szállíthatók. A kefék és a szívóajkak könnyen cserélhetők másodpercek alatt, szerszám nélkül. Az Anniversary Edition szállítási terjedelmében két narancssárga színű, kettős díszítésű kefe is található.

Jellemzők és előnyök
Erőteljes & gyors
  • A két gyorsan forgó hengerkefe nagy felületi nyomást biztosít.
  • Két szívó ajakcsík szívja vissza a vizet – akár előre, akár hátrafelé halad.
  • A padlón azonnal újra lehet járni.
Alacsony alátolási magasság
  • Problémamentesen a bútorok alá tolható.
  • A tolókar mindkét irányban áthelyezhető.
  • Egészen alacsony tárgyaknál még a tartály is levehető.
Kevés szervizelést igényel
  • A kefék és a szívóajkak egyszerű, szerszám nélküli cseréje.
  • A vízelosztó rúd könnyen eltávolítható és szükség esetén tisztítható.
  • Minden elektromos alkatrész gyorsan és könnyen hozzáférhető.
Ergonómikus markolat
  • A nagyobb felhasználói kényelem érdekében.
  • Integrált vízáramlás-szabályozással és kefével.
  • Tökéletes szállítás és tárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 400
Szívás munkaszélessége (mm) 400
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 10 / 10
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 400
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 300
Kefefordulatszám (fordulat) 1100
Kefenyomás (g / cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Vízfogyasztás (l/min) 1
Zajszint (dB (A)) max. 75
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (W) 2300
Szín fekete
Súly tartozékok nélkül (kg) 35,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 520 x 470 x 1150

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Hengerkefe magas-alacsony: 2 Darab(ok)
  • Szállító kerekek
  • 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Hálózati üzem
  • Állítható felületi nyomás
Súroló-szívógép BR 40/10 C Anniversary Edition
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