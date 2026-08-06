A Kärcher 90. évfordulója: a fekete színű BR 40/10 C Anniversary Edition rugalmas opció a különféle alkalmazásokhoz. Csendesen súrol és porszívózik mindkét irányban. Összecsukható tolófogantyúval és kivehető tartályokkal rendelkezik, melyek zárt hordozófogantyúval könnyen szállíthatók. A kefék és a szívóajkak könnyen cserélhetők másodpercek alatt, szerszám nélkül. Az Anniversary Edition szállítási terjedelmében két narancssárga színű, kettős díszítésű kefe is található.