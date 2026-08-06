T 10/1 Bp Adv HEPA

A Kärcher T 10/1 Bp Adv HEPA akkumulátoros száraz porszívó robusztus és ergonomikus, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült. Erős szívóteljesítménye mellett HEPA 14 szűrővel és gazdag tartozékkészlettel garantál higiénikus tisztítást.

A Kärcher T 10/1 Bp Adv HEPA akkumulátoros száraz porszívó erős teljesítményt, hatékony HEPA 14 szűrést és rendkívül csendes működést nyújt. A szűrőrendszer biztosítja a levegő magas szintű tisztaságát, így ideális választás higiéniaérzékeny területeken. Kompakt kialakítása és könnyű kezelhetősége kényelmes használatot biztosít, miközben fenntartható módon, újrahasznosított anyagok felhasználásával készül.

Jellemzők és előnyök
T 10/1 Bp Adv HEPA: Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Alacsonyabb CO₂-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.
T 10/1 Bp Adv HEPA: Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken. Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
T 10/1 Bp Adv HEPA: eco!efficiency üzemmód
eco!efficiency üzemmód
Fenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően. Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést. Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
  • Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
  • Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
  • Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Alacsony működési zaj, mindössze 57 dB(A)
  • Ideális a zajra érzékeny területeken végzett munkához.
  • Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
  • Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
  • Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
  • A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
  • Az erős akkumulátor gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Felhasználóbarát működési koncepció
  • Két nagy gomb: be/ki kapcsoló és eco!efficiency mód.
  • Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
  • Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Alacsony súly
  • Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
  • Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Átfogó tartozékválaszték
  • Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
  • Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
  • Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
  • Résfúvóka és kárpitfúvóka: a gépfejben tárolva.
  • Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
  • A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat (l) 10
Tartály anyaga Műanyag újrahasznosított anyagból
Zajszint (dB (A)) 57
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 500
Vákuum (mbar/kPa) 223 / 22
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / max. 66 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 6,8
Csomagolási súly (kg) 8,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 440 x 250 x 355

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Parkettafej
  • Kárpittisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Motorvédő szűrő
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Gyapjú

Felszereltség

  • eco!efficiency üzemmód
  • Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
  • Beépített tartozéktárolás
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA
T 10/1 Bp Adv HEPA

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Kemény padlók
  • Szőnyegpadlók
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.