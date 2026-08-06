A kompakt KM 85/50 W Bp Pack ipari járható seprőgép lenyűgözi a gyárilag szállított kiváló felszereltséget. Például a gép alapfelszereltségként tárcsaféket, akkumulátort és kompatibilis akkumulátortöltőt tartalmaz. A nagyméretű lapos redős szűrő rendkívül hatékony tisztítást tesz lehetővé kettős kaparóval, gyakorlatilag pormentes munkavégzést tesz lehetővé, míg a lebegő görgős kefe még rossz padlóviszonyok és nagy mennyiségű szennyeződés esetén is kiváló tisztítási eredményeket produkál. A felhasználók élvezhetik az ultrakényelmes és intuitív kezelési koncepciót az előre- és hátramenettel, amely a tolófogantyú egyszerű megnyomásával vagy húzásával aktiválható, valamint olyan praktikus funkciókból, mint a Kärcher Home Base további tisztítóeszközök szállítására. A robusztus gép forgó oldalkefével és duplafalú kerettel ideális a kemény alkalmazásokhoz. A seprőgép fő hengerének és szűrőjének egyszerű, szerszám nélküli cseréje, valamint az akár 4725 m²/h nagy területteljesítmény (opcionális bal oldali kefékkel) megfelel az ipari környezet magas követelményeinek.