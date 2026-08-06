Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack 2SB

KM 85/50 R Bp Pack: kompakt és könnyen irányítható, ráülős seprőgép, alapkivitelben 2 oldalkefével, akkumulátorral és töltővel rendelkezik. Nagy felületteljesítményével bárkit lenyűgöz.

Kompakt, kiemelkedő felszerelés, könnyen kezelhető és nagyon kedvező árú: ez a KM 85/50 R Bp Pack ráülős seprőgép. Ennek a belépő szintű modellnek a kis mérete ideálissá teszi keskeny, zsúfolt helyiségekben történő munkavégzésre, míg a beltéri és a kültéri területeken nagy teljesítményt nyújt. Az alapfelszereltségben része két forgó oldalkefe a gép jobb és bal oldalán, sebességszabályozóval, egy nagy porszűrő a pormentes munkához, kopásjelző a fő seprőhengeren, amely kívülről is látható, valamint egy akkumulátor és akkumulátortöltő. A forgó hengert nem kell többször beállítani, mégis maradványmentesen távolítja el a szennyeződéseket egyenetlen felületen is. A karbantartási munkák könnyen elvégezhetők: például a porszűrőt kényelmesen meg lehet tisztítani az ülésről, a fő seprőhenger pedig bármilyen szerszám nélkül cserélhető. A széles nyitású motorháztető kényelmes hozzáférést biztosít a belső alkatrészekhez. Az intelligens Home Base rendszernek köszönhetően további tisztítószerek is szállíthatók vele.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Okos tartálykoncepció
Okos tartálykoncepció
2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez. A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést. A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Kezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
  • Praktikus kapcsolódás a kiegészítő tisztítóeszközök egyszerű szállításáért.
  • Pl. szemétszedő, kefe, törlőkendők vagy tartályok kényelmes szállítása.
  • Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
  • Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
  • Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
  • Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
  • Megbízható és masszív kivitel.
  • Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
  • Gép nagyon jó manőverezhetősége.
  • Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
  • A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
  • Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
  • Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
  • Kopás-utánállítás nem szükséges.
  • Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Egyszerű kezelési koncepció
  • A seprőhenger és az oldalsó kefék kényelmesen fel- és lecsatolhatók a pedál segítségével.
  • Az előre- és hátramenet választókapcsolóval kényelmesen beállítható.
  • Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 1000
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6510
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 6510
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 850
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1085
Akkumulátorkapacitás (Ah) 115
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 50
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 2,3
Terhelés (kg) max. 90
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 257,1
Súly, üzemkész (kg) 238
Csomagolási súly (kg) 259,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1350 x 940 x 1170

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Mechanikus szűrőlerázás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Többfunkciós kijelző
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális gyártócsarnokok, áruházak és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához.
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
Tartozékok