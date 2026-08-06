Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack 2SB
KM 85/50 R Bp Pack: kompakt és könnyen irányítható, ráülős seprőgép, alapkivitelben 2 oldalkefével, akkumulátorral és töltővel rendelkezik. Nagy felületteljesítményével bárkit lenyűgöz.
Kompakt, kiemelkedő felszerelés, könnyen kezelhető és nagyon kedvező árú: ez a KM 85/50 R Bp Pack ráülős seprőgép. Ennek a belépő szintű modellnek a kis mérete ideálissá teszi keskeny, zsúfolt helyiségekben történő munkavégzésre, míg a beltéri és a kültéri területeken nagy teljesítményt nyújt. Az alapfelszereltségben része két forgó oldalkefe a gép jobb és bal oldalán, sebességszabályozóval, egy nagy porszűrő a pormentes munkához, kopásjelző a fő seprőhengeren, amely kívülről is látható, valamint egy akkumulátor és akkumulátortöltő. A forgó hengert nem kell többször beállítani, mégis maradványmentesen távolítja el a szennyeződéseket egyenetlen felületen is. A karbantartási munkák könnyen elvégezhetők: például a porszűrőt kényelmesen meg lehet tisztítani az ülésről, a fő seprőhenger pedig bármilyen szerszám nélkül cserélhető. A széles nyitású motorháztető kényelmes hozzáférést biztosít a belső alkatrészekhez. Az intelligens Home Base rendszernek köszönhetően további tisztítószerek is szállíthatók vele.
Jellemzők és előnyök
Okos tartálykoncepció2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez. A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést. A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közbenKezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
- Praktikus kapcsolódás a kiegészítő tisztítóeszközök egyszerű szállításáért.
- Pl. szemétszedő, kefe, törlőkendők vagy tartályok kényelmes szállítása.
- Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
- Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
- Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
- Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
- Megbízható és masszív kivitel.
- Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
- Gép nagyon jó manőverezhetősége.
- Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
- A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
- Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
- Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
- Kopás-utánállítás nem szükséges.
- Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Egyszerű kezelési koncepció
- A seprőhenger és az oldalsó kefék kényelmesen fel- és lecsatolhatók a pedál segítségével.
- Az előre- és hátramenet választókapcsolóval kényelmesen beállítható.
- Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 1000
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6510
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|6510
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|850
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1085
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|115
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|2,3
|Terhelés (kg)
|max. 90
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|257,1
|Súly, üzemkész (kg)
|238
|Csomagolási súly (kg)
|259,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1350 x 940 x 1170
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Mechanikus szűrőlerázás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Szennyeződéstartály, mobil
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
- Többfunkciós kijelző
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális gyártócsarnokok, áruházak és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához.
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.