Kompakt, kiemelkedő felszerelés, könnyen kezelhető és nagyon kedvező árú: ez a KM 85/50 R Bp Pack ráülős seprőgép. Ennek a belépő szintű modellnek a kis mérete ideálissá teszi keskeny, zsúfolt helyiségekben történő munkavégzésre, míg a beltéri és a kültéri területeken nagy teljesítményt nyújt. Az alapfelszereltségben része két forgó oldalkefe a gép jobb és bal oldalán, sebességszabályozóval, egy nagy porszűrő a pormentes munkához, kopásjelző a fő seprőhengeren, amely kívülről is látható, valamint egy akkumulátor és akkumulátortöltő. A forgó hengert nem kell többször beállítani, mégis maradványmentesen távolítja el a szennyeződéseket egyenetlen felületen is. A karbantartási munkák könnyen elvégezhetők: például a porszűrőt kényelmesen meg lehet tisztítani az ülésről, a fő seprőhenger pedig bármilyen szerszám nélkül cserélhető. A széles nyitású motorháztető kényelmes hozzáférést biztosít a belső alkatrészekhez. Az intelligens Home Base rendszernek köszönhetően további tisztítószerek is szállíthatók vele.