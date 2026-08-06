A rendkívül hatékony félautomata szűrőtisztítás mellett az NT 30/1 Ap Te L kompakt nedves és száraz porszívónk egyik legfigyelemreméltóbb tulajdonsága az integrált készülékcsatlakozó automata be- és kikapcsolás funkcióval az elektromos kéziszerszámok használatához. Kiváló szívóereje sokféle alkalmazást tesz lehetővé, legyen szó kisebb csiszolási munkáról, járműbelső tisztításról, folyadékok eltávolításáról vagy gépi porszívókról. Még közepes mennyiségű finom por is könnyen felszívható porzsák nélkül. A porszívóhoz antisztatikus készítmény is tartozik. A könnyen kezelhető gép összes fő beállítása központi forgókapcsolóval történik, a vadonatúj tartozékokhoz pedig okos tárolási lehetőségek vannak beépítve. A nedves és száraz porszívó extra lapos feje lehetővé teszi a lerakását, és a rögzítési lehetőségek lehetővé teszik egy szerszámos doboz rögzítését is.