Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te L
Ideális elektromos szerszámokkal való munkavégzéshez a beépített, automatikus be-/kikapcsoló funkcióval ellátott készülékcsatlakozónak köszönhetően: NT 30/1 Ap Te L nedves és száraz porszívó. Kompakt középkategóriás porszívó.
A rendkívül hatékony félautomata szűrőtisztítás mellett az NT 30/1 Ap Te L kompakt nedves és száraz porszívónk egyik legfigyelemreméltóbb tulajdonsága az integrált készülékcsatlakozó automata be- és kikapcsolás funkcióval az elektromos kéziszerszámok használatához. Kiváló szívóereje sokféle alkalmazást tesz lehetővé, legyen szó kisebb csiszolási munkáról, járműbelső tisztításról, folyadékok eltávolításáról vagy gépi porszívókról. Még közepes mennyiségű finom por is könnyen felszívható porzsák nélkül. A porszívóhoz antisztatikus készítmény is tartozik. A könnyen kezelhető gép összes fő beállítása központi forgókapcsolóval történik, a vadonatúj tartozékokhoz pedig okos tárolási lehetőségek vannak beépítve. A nedves és száraz porszívó extra lapos feje lehetővé teszi a lerakását, és a rögzítési lehetőségek lehetővé teszik egy szerszámos doboz rögzítését is.
Jellemzők és előnyök
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóvalAz elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz. Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően. Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Ap Félautomata szűrőtisztításOptimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással. Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé. Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Flexibilis tömlő és tápkábel tárolóA tápkábel és a tömlő biztonságosan rögzíthető a szállításhoz. Különböző hosszúságú és átmérőjű szívótömlőkhöz. Időmegtakarítás és a tápkábel hosszabb élettartama.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Szárítsa meg lapos redős szűrőt
- M és L porosztályra tanúsítva. Porleválasztó fok: 99,9%.
- Cellulózszálas anyag: fenntartható, megújuló alapanyagból készült.
- Ideális száraz finom porhoz és durva szennyeződésekhez.
Kivehető szűrőház
- Lapos redős szűrő: gyorsabban és könnyebben tisztítható.
- Rendszeres tisztítás: a szűrő hosszabb élettartama.
- Megakadályozza a lapos redős szűrő helytelen behelyezését.
Beépített tartozéktárolás
- Veszteségmentes tárolás szállításhoz.
- Időtakarékos kialakítás: a tartozékok gyorsan kézre állnak.
- Helytakarékos kialakítás: nincs szükség további tárhelyre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|70
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|11,8
|Csomagolási súly (kg)
|16,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|525 x 370 x 560
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: Cellulóz
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus készítmény
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
- Elektromos szerszámokkal történő elszíváshoz
- Járművek belső terének tisztítása
- Gépekből és rendszerekből való kivonáshoz
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